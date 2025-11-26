사진=이세은 SNS

사진=이세은 SNS

아역배우 출신 이세은이 故이순재와의 기억을 회상하며 고인을 추모했다.이세은은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "선생님을 처음 뵀던 건 TV 속 대발이 아버지였다. 내가 꼬마 때에도 선생님은 국민 아버지셨다"라고 기억했다.그는 "대학 1힉년 때 선생님을 강의실에서 처음 뵀다"며 당시 고인이 돈 때문에 강단에 선 것이 아닌 사명과 책임감 그리고 후배들을 향한 사랑으로 강의에 임했다고 했다.이세은은 본격 추억을 회상했다. 이세은은 "2기 입학생이었기에 바로 위에 1기수밖에 없었다. 그레서 직접 만들어가며 학교 생활을 했다. 축제 때도 열정만 가득하고 어설펐다"고 했다. 그런데 이순재는 그런 학생들을 마음으로 품었다고. 이세은은 "교수님은 그 어설픔을 보고도 늘 우리를 격려해 주시고 엄지 손가락을 들어주셨다"며 "학생들과 교수진들이 똘똘 뭉쳐 학교를 만들어 가던 그 시기에 늘 교수님도 계셨다"고 전했다.고인은 교내에서만 따듯하지 않았다. 이세은은 "학교 밖에서 우연히 봰 교수님은 자상한 아버지이자 할아버지 그 자체셨다"며 "시상식에서 내가 사회를 볼 때도 나에게 손짓하시며 주변 분들에게 '쟤가 내 제자에요'라고 하시며 흐뭇하게 웃으셨다"고 말했다. 이세은은 또 "공연을 할 때에는 무대 뒤로 오셔서 '대사가 빠르다. 천천히 해라', '대사 너무 날리지 말라' 등의 당부도 잊지 않으셨다"고 첨언했다.이세은은 고인에게 놀랐던 적이 한 두 번이 아니라고 했다. 이세은은 "초대 받으신 결혼식, 행사 등 모든 스케줄에 빠짐 없이 참석하셨다"며 "'어떻게 여기까지 오셨지?' 싶을 정도였다"고 떠올렸다. 이세은은 "그때도 선생님은 이미 할아버지셨는데, 선생님의 열정과 체력 그리고 자기 관리와 주변을 생각하시는 따뜻한 마음은 어떤 젊은이도 따라갈 수 없는 것이었다"라고 칭했다.아울러 이세은은 "촬영장에서 개인적인 요구도 일절 하지 않으시는 것으로 유명하셨다"고 증언했다. 이세은은 "사극이나 시대극을 찍으면 주요 인물만 50여명에 이른다. 배우들은 12시간 씩 대기하기 일쑤다. 주연 배우들은 스케줄에 쫓겨 불가피하게 일정 조정을 부탁하기도 한다. 그런데 선생님은 가장 연장자이셨음에도 이런 제안들을 마다하셨다"고 했다. 이세은은 "'다 고생하는데 나 하나 이롭자고 그러면 안 된다'고 말하셨다"며 "촬영 순서대로 5시간이고 7시간이고 기다리셨다"고 말했다.이세은은 "선생님은 늘 '진짜 어른'이셨다"며 "우리에게 바른 생활 습관과 자기관리를 잘 하는 배우가 되라고 가르쳐 주시고 겸손하라 하셨다. 그리고 그걸 몸소 보여주셨다. 부모가 자식에게 하듯, 열 마디 말 보다 모범을 보여주셨다"고 덧붙였다.고인과 깊은 추억을 만든 이세은은 "아침부터 엉엉 울고 허무하고 글을 쓰며 또 운다"며 슬픈 마음을 드러냈다. 이세은은 고인을 향해 "천국에 가심이 분명하다"며 고인이 걸어왔던 길에 대해 "나 따위는 감히 닿지도 못할 위대한 발자취"라고 평했다.이순재는 이날 새벽 91세의 나이로 별세했다. 빈소는 서울 송파구 풍남동 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 이날 오후 1시경부터 조문이 시작됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분이다. 장지는 경기도 이천시에 위치한 에덴낙원이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr