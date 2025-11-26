사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

'키스는 괜히 해서!'에서 장기용·안은진·김무준의 본격적인 삼각관계가 펼쳐진다. 이 작품은 2022년 방송돼 글로벌 인기를 얻은 안효섭·김세정 주연의 SBS '사내맞선'과 분위기가 비슷하다는 평가를 받으며 주목받고 있다.SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'가 2회 연속 자체 최고 시청률 기록을 갈아치우며 SBS 표 평일 로맨스 드라마 신드롬을 제대로 부활시켰다. 11월 19일 3회가 순간 최고 6.8%- 수도권 5.6%의 시청률을, 11월 20일 4회가 순간 최고 7.8%- 수도권 6.5%의 시청률을 기록한 것. 이는 동 시간대는 물론 전 채널 평일 미니시리즈 1위에 해당하는 수치이다. 그뿐만 아니라 OTT 플랫폼 넷플릭스 글로벌 2위(비영어권 11/17~11/23 기준)를 기록했고, 13개 국에서 1위를 차지했다는 소식이 전해졌다.'키스는 괜히 해서!'는 공지혁(장기용 분)과 고다림(안은진 분)의 키스부터 시작하는 도파민 폭발 로맨스로 단숨에 국내외 시청자들의 마음을 사로잡았다. 이어 고다림이 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 회사에서 팀장님 공지혁과 재회하면서 '혐관'으로 바뀐 둘의 관계성, 좌충우돌 에피소드 등이 속도감 있는 전개로 그려지며 시청자에게 1분 1초도 눈을 뗄 수 없게 만들었다는 반응이다.여기에 또 하나 '키스는 괜히 해서!' 속 공지혁과 고다림의 관계성에 아슬아슬 긴장감을 불어넣을 전개가 시작된다고 해 주목된다. 오늘(26일) 방송되는 5회부터 고다림의 20년 지기 남사친이자 그녀의 위장 남편 행세를 하는 김선우(김무준 분)가 본격 등판, 공지혁X고다림과의 삼각 로맨스에 불을 지피는 것이다.'키스는 괜히 해서!' 5회 예고에서는 공지혁, 고다림, 김선우가 함께 엘리베이터에 탑승한 모습이 그려졌다. 고다림의 손을 꼭 잡은 위장 남편 김선우, 안절부절못하는 고다림, 그런 두 사람을 의미심장한 눈빛으로 바라보는 공지혁까지. 세 사람 사이에 오가는 미묘한 감정선과 불꽃 튀는 신경전이 가슴 뛰는 설렘, 아찔한 긴장감, 유쾌한 웃음을 안겨줄 것으로 기대된다.이와 관련 '키스는 괜히 해서!' 제작진은 "오늘(26일) 방송되는 5회에서 본격 삼각관계가 시작된다. 김선우의 존재는 공지혁과 고다림의 감정선에 의미심장한 변화를 불러올 것이다. 장기용, 안은진, 김무준 세 배우는 코믹과 설렘을 넘나들며 극 중 로맨스에 텐션을 불어넣었다. 웃길 때는 제대로 웃겨주고, 설레게 할 때는 제대로 설렘을 안겨줄 세 배우의 케미에 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.본격 삼각 로맨스의 신호탄을 쏠 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 5회는 11월 26일 수요일 바로 오늘 밤 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr