사진=가수 출신 배우 김윤지(NS윤지) SNS

가수 출신 배우 김윤지(NS윤지)가 미국에서의 근황을 전했다.25일 김윤지는 자신의 채널에 "Oh, I missed you LA"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 게시물에는 최근 미국에서 시간을 보내는 모습이 담겼다.공개된 사진 속 인물은 화이트 티셔츠에 캐주얼한 모자를 눌러쓰고 양갈래 땋은 머리를 한 채 카메라를 향해 가볍게 입술을 내밀고 있다. 실내 공간에서 찍은 셀카로 보이며, 햇살이 드리운 그림자가 인물의 얼굴과 배경에 겹쳐 자연스러운 분위기를 만들고 있다.또 다른 사진에서는 오버사이즈 상의와 모자를 착용한 인물이 유모차를 밀며 거울 앞에서 찍은 모습을 보여준다. 든든한 엄마의 일상과 편안한 차림이 자연스럽게 담겨 있다. 미국 체류 중에도 육아와 개인 생활을 병행하는 모습이 드러난다.앞서 김윤지는 탄탄한 몸매가 드러나는 크롭티와 핑크 카고 팬츠를 매치한 사진을 공개해 시선을 끌었다. 16개월 딸을 둔 엄마라고는 믿기 어려운 슬림한 몸선이 돋보였다는 반응이 이어졌다. 이번 게시물 역시 활기 넘치는 분위기와 자유로운 스타일링이 눈길을 끌었다.한편 김윤지는 개그맨 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들인 5살 연상의 사업가 최우성과 결혼했으며, 이후 딸 엘라를 출산했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr