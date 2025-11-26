사진=텐아시아DB

사진=소속사 제공

교육 플랫폼 업체 파트타임스터디의 파산 신청 이후 피해자가 속출하는 가운데, 해당 앱 홍보 활동에 참여했던 딘딘이 사과에 나섰다. 최근 '화폐개념 파악 일침'으로 개념 연예인 이미지를 얻었던 딘딘은 사과문을 내고 피해자 구제에 힘쓰겠다는 입장을 밝혔다.딘딘은 25일 자신의 SNS에 "오늘 오후 소속사에서 제가 11월 10일부터 16일까지 참여했던 '파트타임스터디' 캠페인 관련 입장을 발표했다. 저는 어제 저녁 7시 유튜브 라이브 중 처음 이 사건을 접했고, 촬영이 끝난 직후 사실 확인을 진행했다. 그 과정에서 '파트타임스터디' 측과는 연락이 끊긴 상태이며, 피해자분들 대부분이 학생이거나 취업준비생이란 사실을 접했다"라고 설명했다.딘딘은 "해당 캠페인은 긍정적인 취지의 프로젝트라고 판단됐고, 확인 결과 비슷한 서비스들도 이미 시중에서 많이 운영되고 있었으며 사측과는 향후 다른 콘텐츠까지 논의하던 상황이었기에 이런 문제가 발생할 것이라 예상하기 어려웠다"고 전했다. 그러면서 "다만 11월 10일~16일 제 캠페인 기간 동안 저를 통해 가입하신 분들만을 특정해 보상하는 것은 현실적으로 어렵다는 안내를 받았다"고 전했다.딘딘은 "지금 제가 할 수 있는 일은 피해자분들의 상황이 더 널리 알려지고, 조금이라도 도움이 될 수 있는 방향으로 움직이는 것이라 생각한다"라고 피해자 구제의 뜻을 드러냈다. 또한 "현재 '파트타임스터디' 피해자 단톡방이 있다고 들었다. 혹시 피해를 입으셨음에도 어떻게 대처해야 할지 모르시는 분들은 단톡방에 참여하시고, 앱 내 채권 등록도 꼭 진행해주시길 바란다"고 안내했다.딘딘은 "저희도 계속해서 '파트타임스터디' 측과 연락을 시도하고 있으며, 가능한 한 빠르게 해결 방향이 마련될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 이어 "저를 믿고 참여해주신 분들 중 피해를 보신 분들이 계시다면 정말 죄송하다. 진심으로 사과드리며, 피해자분들의 해결을 위해 노력하겠다"고 약속했다. 또한 "스케줄 중이었던 관계로 확인이 늦어 입장 발표가 지연된 점에 대해서도 깊이 사과드린다"고 설명했다.딘딘이 홍보에 참여한 '파트타임스터디'는 '먹튀 파산'으로 논란을 일으키며 피해자를 양산했다. 해당 앱은 이용자가 보증금을 걸어두고 목표 공부 시간을 달성하면 보증금에 추가금을 더해 환급받을 수 있는 서비스였다. 그러나 며칠 전부터 환급 신청이 받아들여지지 않았고, 지난 24일 업체는 갑작스럽게 파산 예정을 공지하며 예치금 출금을 차단했다고 전해졌다. 피해자들은 대부분 학생이나 취업준비생 등인 것으로 알려졌다.해당 앱 홍보에는 180만 공부 유튜버 미미미누도 참여했고, 그 역시 사과 영상을 올렸다. 딘딘과 미미미누를 보고 가입했다는 이용자도 있었던 만큼, 두 사람도 이번 일에 책임감과 죄책감을 느끼고 있는 것으로 보인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr