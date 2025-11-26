/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’

방송인 박명수가 이번 시즌에서 여행에 합류하지 못한 서운함을 드러냈다.25일 방송된 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 5회에서는 하얼빈에서 시작된 ‘백둥이들’ 김대호·최다니엘·전소민·효정의 백두산 여정 마지막 이야기가 그려졌다.이날 백두산과 가장 가까운 마을 중 하나인 약수천에 베이스캠프를 꾸리고 본격적인 백두산 관광에 돌입했다. 이들은 백두산이 내어주는 재료로 보양식을 차려 먹으며 내일의 등정을 준비했다.저녁 식사를 마친 뒤 백둥이들은 급히 잠자리에 들었다. 백두산 일출과 천지를 모두 보기 위해서는 새벽 2시에 출발해야 했기 때문. 김대호가 “지금까지의 여정은 다 필요 없고, 이거 하나 보러 온 거다”라고 말할 만큼 이날 등정은 여행의 하이라이트였다.문제는 성공 확률. 365일 중 약 100일만 천지를 볼 수 있을 정도로 관측 난도가 높고, 10월 한 달 동안만도 12번이나 입산이 금지됐을 만큼 날씨 변수가 극심했다. 설령 정상에 올라가도 안개가 산을 완전히 뒤덮는 경우가 대부분이라 모두가 걱정을 감추지 못했다.새벽에 한 시간 넘게 차량으로 이동해 백두산 진입 지점에 도착한 네 사람은 72개의 급커브와 비포장 구간을 지나 정상 500m 앞에서 하차했다. 차에서 내리자, 예상을 뛰어넘는 강풍과 살을 에는 추위에 백둥이들은 서로 팔짱을 끼고 바람에 밀리지 않도록 버티며 앞으로 나아갔다.정상에 도착했을 때는 서서히 동이 트고 있었지만, 짙은 안개가 산 전체를 뒤덮어 천지를 전혀 볼 수 없는 상황이었다. 가만히 서 있기만 해도 뺨을 때리는 강풍과 한 치 앞도 잘 안 보이는 안개 속에서도 천지를 보고 싶은 마음에 백둥이들은 쉽게 자리를 뜨지 못했다. 그 누구보다 간절한 김대호는 백두산에 계속 말을 걸며 간절함을 표현했고, 결국 천지 앞에서 그랜절까지 시도했다.스튜디오에서 이들의 여정을 내내 부러워하던 박명수도 “노약자 보호하려고 나를 안 데려간 거구나”라고 극악의 난이도를 인정했다. 그러던 중, 안개 사이로 파란 천지가 ‘빼꼼’ 모습을 드러내더니, 어느새 새파란 전경이 한눈에 펼쳐졌다. 네 사람은 환호하며 기쁨을 감추지 못했고, 스튜디오에서도 모두가 기립할 만큼의 장관이었다.전소민은 “아름답고 경이로웠다”고 감탄하며 “내년에는 모든 일이 다 잘될 것 같다”고 말했고, 효정은 “거짓말 같았다. 진짜 오길 너무 잘했다”고 이야기했다. 최다니엘 역시 “단어로는 익숙하지만 처음 눈으로 보니 뭉클했다. 내 생에 또 천지를 볼 수 있는 날이 있을까”라며 벅참을 드러냈다.천지를 가장 간절히 원했던 김대호는 “많은 대륙을 돌며 자연을 봤지만, 나에게 말을 걸어주는 자연은 처음이었다. 살을 에는 추위는 호되지만 애정 어린 조언 같았고, 맑은 천지를 보여줄 때는 고된 시련과 역경을 견딘 나에게 주는 선물 같았다”며 깊은 감동을 전했다.이어 비룡폭포가 내려다보이는 곳에서 백두산 온천 달걀을 먹으며 여행을 마무리한 네 사람은 하얼빈에서 연길, 백두산까지 이어진 여정을 돌아보며 서로에게 감사의 마음을 전했다. 김대호는 “많은 것을 할애하려고 했지만, 오히려 많은 것을 얻었던 여행”이라고 총평했다.한편, 방송 말미 공개된 예고편에서는 최다니엘이 기획한 라오스 여행기가 그려졌다. 김대호, 전소민, 박지민이 함께 여행을 즐기는 모습이 담겨 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr