채널A가 새로운 예능 '야구여왕'을 선보인다. 현재 야구 예능 '최강야구', '불꽃야구'가 방영 중인 가운데, 단장직을 맡은 박세리는 "목표는 전국대회 우승이다. 우리도 다른 야구 예능 처럼 굉장한 팬덤이 생길 것"이라며 자신감을 드러냈다.25일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 '야구여왕' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 운동선수 박세리, 추신수, 이대형, 윤석민, 김민지, 김온아, 김성연, 신재호 PD, 강숙경 작가가 참석했다.'야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 레전드 여성 선출들이 야구라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램이다. 단장 박세리의 지휘 아래 감독 추신수, 코치 이대형·윤석민이 팀 '블랙퀸즈'를 이끈다.박세리는 "나의 본업은 골프였기 때문에 고민을 많이 했다. '야구라는 새로운 종목에서 내가 할 수 있는 게 있을까'라는 생각이 들었다. 그럼에도 단장직을 맡게 된 이유는 용기를 갖고 새로운 도전을 시작하는 선수들이었다"라며 말문을 열었다.당찬 포부를 밝히기도 했다. 박세리는 "창단식에서 목표를 크게 세웠다. 전국대회 우승을 목표로 팀을 창단했기 때문에 꼭 우승을 해보고 싶다. '블랙퀸즈' 선수들 모두 욕심을 내볼만한 실력을 갖추고 있다. 반드시 우승할 것"이라고 말했다.끝으로 그는 "각자의 분야에서 최고점을 찍은 선수들이 한데 모여서 으쌰으쌰 하는 모습을 볼 수 있다. 모두 우승이라는 하나의 목표를 향해 달려 나간다. 방송이 나가면 다른 야구 예능 처럼 굉장한 팬덤이 생길 거라 생각한다. 무조건 재밌을 테니 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.감독을 맡은 추신수는 "감독을 한 번도 해본 적이 없어서 많이 걱정됐다. 야구를 처음 접하는 선수들에게 처음부터 야구를 가르친다는 것도 어려울 거라 생각했다. 그런데 막상 해보니 선수들이 잘 따라와 줘서 신기했다"라며 웃어 보였다.추신수는 "야구인으로서 여성 선수들이 야구라는 종목에 많은 관심을 가져주셔서 감사했다"라며 "처음에는 예능으로 시작했을지 몰라도 2~3번 촬영한 후 사명감이 생겼다. '야구여왕'에서 선수들을 이끌며 자부심을 느끼기도 했다"고 설명했다.감독으로서 어떤 노력을 했냐는 질문에 추신수는 "내가 여태 겪어왔던 수많은 감독님을 떠올렸다"고 답했다. 그는 "그분들의 장점을 떠올리면서 그 장점을 가지고 있는 감독이 되려고 노력했다. 개인 종목과 단체종목을 했던 선수들의 생각 차이가 커서 그걸 이해시키는 게 힘들었지만, 선수들이 잘 따라와 줬다"고 덧붙였다.연출을 맡은 신재호 PD는 추신수를 감독으로 뽑은 이유에 대해 "선수들에게 많은 도움을 줄 수 있는 사람이라고 생각했다"고 말했다. 신 PD는 "사실 추신수를 설득하는 게 쉽지 않았다. 현재 SSG 랜더스에서도 육성 총괄 코치를 맡고 있어서 스케줄 측면에서도 부담이 됐을 거다. 그래도 꼭 모시고 싶어서 많은 노력을 들였다"고 덧붙였다.다른 야구 예능과의 차별점을 묻는 말에 신 PD는 "'야구여왕'에는 3번의 패배를 하게 되면 선수를 방출하는 제도가 있다"고 답했다. 그는 "우선 1년에 4번 정도 전국대회가 있는데 그 대회들에 참가해서 좋은 성적을 거두는 것을 목표로 하고 있다. 또 우리는 명확한 동기 부여를 위해 선수들을 가차 없이 방출시킨다. 때문에 선수들이 더 결의를 다질 수 있을 것"이라고 자신했다.'야구여왕'은 25일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr