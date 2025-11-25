[사진 = 메이저나인 제공]

[사진 = 메이저나인 제공]

가수 이보람이 ‘골 때리는 그녀들’ 오디션에 도전한다.이보람은 오는 26일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’ 오디션에 출연한다.이보람은 그동안 음악 활동은 물론 다양한 음악 예능에서 뛰어난 가창력과 솔직한 예능감으로 사랑받아왔다. 이번에는 음악 무대가 아닌 축구 예능 오디션이라는 다른 영역에 도전하며 색다른 반전을 선사할 전망이다.한편 이보람은 2006년 그룹 씨야(SeeYa) 멤버로 데뷔해 ‘사랑의 인사’, ‘미친 사랑의 노래’, ‘결혼할까요’ 등 다수의 히트곡으로 대중의 큰 사랑을 받았다. 폭발적인 가창력과 섬세한 감정 표현을 갖춘 보컬리스트로 인정받으며 솔로 전향 이후에도 드라마 OST, 컬래버레이션 음원, 공연 등 다양한 분야에서 활발히 활동하고 있다.최근에는 ‘더하기 기억 프로젝트’ 음원 ‘당신을 위하여’를 발매해 특유의 감성으로 깊은 울림을 전했다. 또한 내달 6일과 7일 서울 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 단독 콘서트 ‘Still Singing(스틸 싱잉)’을 개최해 팬들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr