그룹 트리플에스 서연이 24명의 멤버 사이 경쟁은 없냐는 물음에 솔직하게 답했다.24일 오후 4시 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 새 앨범 'Beyond Beauty'(비욘드 뷰티) 기자 간담회를 개최했다.팀별 경쟁은 없냐는 물음에 린은 "꼭 그렇진 않다"리면서 "이렇게 나누니 새로운 조합을 보여줄 수 있어서 기쁜 마음이다. 준비하면서는 재밌어서 웃느라 눈물까지 흘렸다. 우리 팀워크는 웃음으로 다져졌다"고 고백했다. 이어 박소현은 "유닛 간 경쟁이 전혀 없을 순 없다고 생각하는데 좋은 부분으로 또 작용한다고 생각한다. 다른 유닛 보면서 더 열심히 해야지 싶다. 성장할 수 있는 경쟁"이라고 덧붙였다.또 전체 팀 리더이기도 한 서연은 "멤버가 많다보니 인지도 차이는 어쩔 수 없이 생긴다"면서 "그거에 대해 다들 긍정적인 욕구로 또 작용한다"고 했다. 그러면서 그는 "저희는 음원 공개 시기, 데뷔 시기, 활동 시기가 다 달라서 있는 문제라고도 본다"라면서 "데뷔 3년차라곤 하지만 서아 같은 경우는 이제야 데뷔 만 1년이다. 그래서 더 좋은 모습을 더 많이 보여드리고 싶은 마음이다"고 했다.트리플에스 미소녀즈는 4개의 유닛이 합쳐진 이름이다. 설린, 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로 구성된 유닛 'Moon'(문), 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성된 'Sun'(썬), 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린이 속한 유닛 'Neptune'(넵튠) 그리고 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민으로 이뤄진 유닛 'Zenith'(제니스)까지 총 4개의 유닛이다. 이들의 새 앨범 'Beyond Beauty'는 네 곡의 타이틀 곡으로 구성된 미니 앨범이다.한편, 트리플에스의 'Beyond Beauty'는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr