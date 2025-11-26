사진=FNC

1988년생 배우 정해인이 오뚜기 프리미엄 만두 브랜드의 새 얼굴로 발탁됐다. 그는 지난해 10월 종영한 tvN '엄마친구아들' 이후 올해는 SBS '사계의 봄' 특별출연 외 공개된 작품이 없는 상태다. 정해인의 차기작 '이런 엿 같은 사랑'은 내년 공개 예정이라고 알려졌다.정해인은 종합식품기업 ㈜오뚜기의 프리미엄 만두 브랜드 'X.O.만두'의 새 광고 모델로 낙점됐다. 이와 함께 제품의 리뉴얼 출시를 기념한 신규 TV CF도 공개됐다.온에어 된 광고 속 정해인은 특유의 자연스러운 표정과 세밀한 연기로 브랜드의 고급스러운 이미지를 완벽하게 표현했다. 특히 만두를 한입 베어 물며 육즙을 음미하는 장면에서는 현장 스태프들의 감탄이 이어졌다는 후문이다.오뚜기 관계자는 "정해인 배우의 부드러운 미소와 성실한 태도가 더해져, 제품의 세련된 감성과 메시지를 완벽히 전달했다"라고 전했다.폭넓은 연기 스펙트럼으로 매 작품 존재감을 입증해온 정해인은 다양한 분야의 광고를 섭렵하며 대세 배우로서의 활약을 펼치고 있는 가운데, 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑' 촬영에 임하며 열일 행보를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr