가수 이효리가 운영 중인 요가원에 변화를 꿰하고 있다.이효리는 지난 23일 자신이 운영하는 요가원 계정을 통해 "일요일 요가. 뭐가 좋을까?"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 일반 요가 매트만 있던 이효리의 학원에 다양한 요가 소품들이 존비된 모습. 이효리는 "요리조리 만들어 보고 있다"면서 "다양한 선생님들과 함께하는 일요 요가. 12월부터 곧 만나요!"라고 말해 다음달 수업을 기대하게 만들었다.이를 본 누리꾼들은 "아난다쌤 또 만나러 갈 명분이🧘🏻‍♀️", "산전 요가도 있으면 좋을 것 같아요" 등의 반응을 보였다.한편 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희로에 요가원을 열었다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 지난해 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr