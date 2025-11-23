사진=텐아시아DB

가수 임영웅이 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'에서 축구선수 김영광의 아내와의 친분을 자랑한다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 레전드 골키퍼 김영광의 초호화 인맥 라인업이 공개된다.김영광은 그간의 열정 가득한 모습과는 달리 한껏 가라앉은 분위기로 등장한다. SBS '골 때리는 그녀들' 신인 감독으로 도전장을 내밀었지만, 단 2경기 만에 떨어지게 된 것이 그 이유였다. 또 한 번의 고정 기회를 놓친 김영광은 아쉬움과 분노를 감추지 못한다. 보기 드문 남편의 우울한 모습에 아내 김은지는 직접 힐링 데이 풀코스를 준비하며 분위기 전환에 나선다.하지만 평화는 오래가지 못했다. 아내의 카드를 사용한 김영광의 카드 내역이 공개되며 새로운 위기가 시작된 것. 평소 "후배들한테는 무조건 사야지"라며 굳은 신념을 내비쳤던 그가 회식비로 몇백만 원을 결제한 사실이 알려진다. 뒤이어 카드값 총액이 무려 972만 원으로 밝혀져 모두를 충격에 빠트린다. 선배인 안정환 또한 "미친놈 아니야?"라며 일침을 가한다. 그럼에도 김영광은 "베풀면 다 돌아와!"라며 궤변을 늘어놓는다.한편 '동상이몽2' 최초로 트롯 스타 임영웅이 등판한다. 임영웅과 축구로 인연을 맺은 김영광은 자신 있게 전화를 걸어 임영웅 소환에 나선다. 임영웅은 "가장 좋아하는 축구 선수는 김영광이죠"라며 애정을 드러내기도. 이어 임영웅은 "형수님이랑은 매주 보는데?"라며 아내 김은지와의 의외의 친분도 처음 공개해 눈길을 끈다.'동상이몽2'는 24일 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr