김지훈, 제대로 뒤통수 쳤다…김유정에 복수할 줄 알았는데, 구원 서사 완성 ('친애하는X')

사진제공=티빙

배우 김지훈이 폭발적인 감정 몰입으로 극의 긴장감을 단번에 끌어올렸다.지난 20일 공개된 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’ 7~8화에서는 최정호(김지훈 분)의 재등장이 그려졌다.앞서 가게 사장과 아르바이트생으로 백아진(김유정 분)과 인연을 맺은 정호는 스토킹에 시달리는 아진을 보호하려 했고, 그녀를 괴롭히는 친부 백선규(배수빈 분)를 스토커로 착각해 공격하며 살인 사건에 휘말렸다. 경찰 조사 과정에서 이 모든 일이 아진의 계략이었음을 눈치챈 정호였지만, 꼼짝없이 살인죄를 뒤집어쓰고 실형을 살게 되면서 프로 야구 선수로 복귀하려던 그의 꿈도 물거품이 되고 말았다.7회에서 재등장한 최정호는 이미 대중의 사랑을 받는 배우가 된 아진의 곁을 서성이며 불안감을 조성했다. 과거 그녀를 지켜주던 믿음직한 어른의 모습이 사라진 채 묘하게 서늘한 기운과 긴장감을 풍기며 복수극을 짐작하게 하는 분위기가 형성됐다. 특히 행복해 보이는 아진을 향해 “난 어떨 것 같아?”라고 묻는 장면은 손에 땀을 쥐게 했다. 김지훈은 절제된 대사 톤과 눈빛만으로도 인물의 분노, 상처, 분열된 감정을 탁월하게 표현해냈다.그러나 정호의 속마음이 드러나는 고백 장면에서는 완전히 다른 얼굴을 보여줬다. 아진의 실체를 묻는 허인모(이웅재 분)의 추궁에 잠시 망설이다가, 그녀를 둘러싼 음산한 소문은 모두 억측이라며 결정적인 순간에 감싸준 것. 자신을 살인자로 만든 아진의 계략에 분노하고 한때 복수까지 생각했던 정호였지만, 만약 곁에 제대로 된 어른이 있어 주었다면 아진이 그렇게까지 타락하지 않았을 것이라며 오히려 자책하는 모습은 한순간에 극의 온도를 바꿨다.이어 그는 “‘그 단 한 명의 어른이 내가 되어줄 수 있지 않을까’라는 생각을 했다”고 아진을 향한 마음속 결단을 내비치며 한층 깊어진 인물 서사를 완성했다. 분노에서 이해로, 복수심에서 구원으로 이어지는 복잡한 감정의 흐름을 자연스럽고 설득력 있게 연결한 김지훈의 연기는 잊을 수 없는 명장면을 탄생시켰다.최정호라는 인물이 가진 양면성과 인간적인 선함은 김지훈의 세밀한 감정 조절로 더욱 빛을 발했다. 김지훈은 분노와 상처를 품고도 끝내 아진을 ‘어른의 시선’으로 바라보는 복합적 감정선을 보여주며 깊은 공감을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr