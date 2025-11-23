사진=텐아시아DB

사진='놀면 뭐하니?' 캡처

사진='놀면 뭐하니?' 캡처

방송인 유재석이 출연하는 예능 '놀면 뭐하니?'에서 인사모(인기 없는 사람들의 모임) 회원들이 웃음을 안겼다.지난 22일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 두 번째 모임을 갖는 인사모 회원들의 모습이 공개됐다. 이날 방송은 2049시청률 토요일 예능 1위를 기록했다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 2.3%를 기록했으며, 수도권 가구 시청률은 4.3%를 나타냈다. (닐슨코리아 수도권 기준)인사모 회원들은 인기 스타가 되려면 빼놓을 수 없는 필수 관문인 공항 런웨이를 하며 등장했다. 변함없이 서로를 견제하며 모임을 시작한 그들은 지난주 인기 순위에 따라 차등 배치된 자리에 앉았다. 인사모 반응을 이야기하던 중 최홍만이 썸녀를 촬영장에 데려온 사실이 밝혀졌다. 알고 보니 유재석을 보기 위해 온 것. 주우재는 "대기실에 연예인이 여러 명 있었는데 진짜 재석 형이랑 사진만 찍고 가셨다"고 제보해 웃음을 자아냈다.이어 인사모 회원들을 긴장하게 만든 1주 차 순위 발표 시간이 왔다. 급격한 순위 변동이 이뤄지며 장내가 크게 술렁였다. 지난주 1위 김광규는 3위로 하락해 눈길을 끌었다. 대반전으로 지난주 꼴등 9위 투컷이 1위에 올랐고, 허경환도 5위에서 2위로 상승했다. 하위권을 기록한 9위 최홍만과 8위 한상진은 충격에 휩싸였다. 스케줄 때문에 참여하지 못한 투컷은 "사필귀정이다. 이제야 올바른 자리로 돌아간 것 같다"는 소감을 남겼다.순위 하락에 마음이 쓰린 하하를 비롯해, 정준하는 뻥튀기를 돌 씹듯이 먹으며, 최홍만은 먼 산만 바라보며 착잡해 했다. 한상진은 사극 분장한 사진으로 프로필을 바꿔달라 요청했고, 최홍만은 주요 타깃층인 10대 팬들에게 "투표 좀 해줘! 응? 해줘!"라고 애교를 부렸다. 하하는 "나도 초통령이었어. 여러분들 지금 엄마·아빠가 됐죠? 옛정을 생각해서 찍어주세요"라고 호소했다.인사모 회원들은 방구석 프로듀서들에게 어필할 매력 발산 영상을 준비했다. 허경환은 주짓수를 선보이려 했지만, 키높이 신발에서 내려오는 순간 키 순간 삭제 쇼를 펼치며 본의 아닌 매력을 어필했다. 김광규는 원래 트로트 '뛰어'를 준비했지만, 모두가 블랙핑크의 '뛰어'를 추천하자 곡을 변경했다. 눈치를 보며 노래를 시작한 김광규는 뛰면서 옹알이 개인기로 분위기를 뒤집으며 현장을 달궜다. 최홍만은 그의 손에 들어오면 달걀이 메추리알이 되어버리고, 드럼 스틱이 젓가락으로 보이게 만드는 MZ 맞춤 착시 마술을 선보였다.현봉식은 박자 맞추기에 도전해 인간 메트로놈으로 등극했다. 치명적인 리듬감을 뽐내며 개미지옥 같은 매력에 빠져들게 했다. 하하는 인기 많던 중학교 리즈 시절로 돌아가 3점 슛 농구 개인기에 도전했지만, 터무니없이 공이 빗나가며 실패했다.범상치 않은 전신 쫄쫄이 의상을 입고 등장한 정준하는 "최선을 다하겠습니다"라고 외치며 인간 풍선 쇼를 선보였다. 풍선에 들어갔다가 나온 정준하는 땀을 뻘뻘 흘릴 정도로 열심인 모습을 보였고, 유재석과 주우재는 "인사모를 위해서 이렇게 준비하셨다는 것 자체가 감동이다"라고 반응했다. 정준하 뒤 차례로 부담이 커진 한상진은 아이돌 랜덤 플레이 댄스에 도전했으나, 아저씨 춤사위를 선보여 웃음을 안겼다.한편 지난 21일 '놀면 뭐하니?'에서 하차한 배우 이이경은 자신의 SNS에 '면치기' 논란 당시 보호받지 못했고 하차 역시 제작진의 권유였다고 밝혔다. 이에 22일 '놀면 뭐하니?' 제작진은 책임을 인정하며 사과문을 게재했다. 제작진은 SNS를 통해 "이번 일로 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "이이경 씨가 올린 글 중 '놀면 뭐하니?' 관련 부분에 대해 숨김없이 설명하겠다"고 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr