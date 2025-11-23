사진 = MBC '이강에는 달이 흐른다' 캡처

사진 = MBC '이강에는달이흐른다'

강태오의 마음에 김세정이 흐르기 시작했다.지난 22일 방송된 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'(연출 이동현/ 극본 조승희) 6회에서는 박달이(김세정 분)의 꿈을 지켜주고 싶은 이강(강태오 분)의 고군분투가 시청자들의 마음을 뭉클하게 만들었다. 이에 6회 시청률은 수도권 5.2%, 전국 5.2%를 기록했으며 이강의 영혼이 박달이의 몸으로 대왕대비(남기애 분)를 찾아가는 장면은 분당 최고 시청률 7.1%까지 치솟았다.(닐슨코리아 기준)법도를 어기고 세자의 침소 문을 열어젖힌 김우희(홍수주 분)의 방자한 행동으로 인해 세자 이강과 내관 박달이가 한 이불 아래 발견되었다는 소문은 삽시간에 궁궐에 퍼져나갔다. 좌의정 김한철(진구 분)과 왕 이희(김남희 분)는 추문을 막고자 문제의 내관을 잡아들이라고 명령했고 여인이 내관으로 신분을 숨기고 들어온 것이 발각될 경우 목숨을 잃을 수도 있는 만큼 비록 영혼은 이강이지만 박달이의 본체는 잠시 궁을 떠나 있기로 결정했다.혹시라도 붙잡힐까 봐 밤낮없이 길을 걷던 이강은 도망친 노비로 내내 쫓기는 삶을 살아야 했던 박달이의 지난 서러움과 외로움을 뼈저리게 느꼈다. 때문에 이강은 가족을 이루고 평범하게 사는 삶조차 꿈이라 여기는 박달이의 소원을 꼭 지켜주겠다고 마음먹었다.하지만 박달이 역시 영혼이 뒤바뀐 후 이강의 악몽을 대신 꾸며 매일 그가 어떤 심정으로 살아왔을지 체감하고 있었던 터. 자신의 존재가 이강의 복수 계획 뿐만 아니라 앞날에까지 커다란 걸림돌이 될 수 있다는 사실을 깨달은 박달이는 이강을 만나 "대신들 보는 앞에서 자신을 처벌하라"고 부탁했다.이에 이강은 자신이 모든 것을 해결 하겠다며 왕이 줬던 대왕대비의 약점을 들고 거래에 나섰다. 죽은 세자빈의 얼굴을 닮은 박달이인 척 연기를 하며 "세자가 자신을 좋아한다"며 대왕대비에게 박달이의 몸을 지켜달라고 부탁한 것. 이강의 영혼이 건넨 제안을 받아들인 대왕대비는 김한철의 공격으로부터 두 사람을 보호해줬다.가까스로 위기를 벗어난 이강과 박달이는 도움을 준 대왕대비에게 감사 인사를 전했지만 대왕대비는 죽은 세자빈을 언급하며 당장 박달이를 후궁으로 임명하라고 엄포를 놨다. 심지어 빈궁을 잃은 것도 모자라 박달이마저 좌상 손에 죽게 둘 생각이냐며 이강의 마음속 상처를 건드리기까지 했다. 무력감에 사로잡힌 이강을 바라보던 박달이는 비눗방울 놀이로 기분을 풀어주는 동시에 자신도 복수에 가담하겠다며 귀여운 각오를 표해 이강을 웃음 짓게 했다.자신을 배려해준 박달이를 위해 이강도 꽃신과 고운 옷으로 단장을 해주며 '꽃신 신고 느긋하게 걷고 싶다'는 박달이의 소원을 들어줬다. 이어 "똑바로 보아라 네가 얼마나 고운지 네가 얼마나 귀한 사람인지"라며 다정한 말을 건네 설렘을 자아냈다.그러나 행복도 잠시 이강의 영혼이 김한철의 측근인 제조상궁 무리에게 납치를 당하면서 긴장감이 맴돌았다. 불임약을 먹이려 들고 꽃신을 불태우려는 제조상궁의 행동에 분노한 이강은 박달이의 몸으로 궁녀들을 물리치고 엉망이 된 꽃신을 되찾아 궁으로 향했다. 박달이의 꿈을 이뤄주고 싶은 이강의 사투는 보는 이들의 마음을 저미게 했다.무엇보다 "내 마음에는 달이 흐른다"는 내레이션은 복수로 가득했던 이강의 마음속에 어느덧 박달이의 존재가 자리 잡고 있음을 짐작하게 했다. 박달이를 만난 이후부터 매 순간 이강의 감정이 요동치고 있는 가운데 과연 이강이 세상의 위협으로부터 박달이를 보호할 수 있을지 궁금해진다.부보상 김세정의 행복을 지키려는 세자 강태오의 사투가 계속될 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다' 7회는 오는 28일 밤 9시 40분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr