사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 쯔양이 한 달 식비를 공개했다.23일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 먹방 크리에이터 쯔양, 입짧은햇님이 출연했다.이날 쯔양은 자기소개를 하다가 버벅거리며 "공복이라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.쯔양과 처음 동반 출연한 입짧은햇님은 "한 가지로 배를 못 채운다. 질리면 못 먹는다. 라면 7봉지 정도 먹으면 질리더라. 예전에는 16봉지도 먹었는데"라면서 "입이 짧을 뿐, 위가 작은 건 아니"라고 밝혀 셰프들을 놀라게 했다.누적 조회수 34억뷰를 기록한 쯔양은 "라면 20봉지까지 먹는다"고 전했다. 통째로 곱창 40인분을 먹거나, 초밥집에서 113개를 먹는 자료화면이 공개되자, 입짧은햇님은 "저는 이렇게 못 먹는다. 입이 짧다"며 부러워했다.쯔양은 "평소에는 방송보다 더 많이 먹는다. 방송할 때는 3~4시간 정도 먹는데, 실제로 6시간 정도 먹는다. 먹방 후 집에 가서 라면을 먹는다"고 고백했다. 이에 셰프들은 "조선시대에 태어나면 굶어 죽었을 거"라며 경악했다.본격적인 Q&A 시간. 쯔양은 "몸무게 44~45kg 정도다. 먹방 하면서 몸무게를 재보니까, 카메라 기다리면서 체중이 줄더라"며 "소화가 엄청 빠른 편이다. 그 소리가 천둥 소리급이라, 친구들이 내가 말한 줄 알고 대답할 정도"라고 밝혀 폭소를 유발했다.남들 숨 쉬듯 먹는 쯔양은 "화장실 자주 간다. 많이 가고, 많이 (물을) 내린다. 휴게소 화장실에서 제가 물을 7번 내렸다는 걸 밝힌 목격자도 있다"고 이야기했다.쯔양은 '한 달 식비'도 밝혔다. 그는 "1000만원 정도다. 배달 앱만 300만원 쓴다. 식재료도 많이 사서. 냉장고가 4대"라고 설명했다. 최현석 셰프는 "업소도 냉장고 4개 정도면 100석 이상"이라며 감탄했다."촬영 전 김밥 3줄 먹고 왔다"고 밝힌 쯔양의 냉장고가 공개됐다. 종류별 라면, 국물 베이스로 선호하는 북엇국, 인스턴트 카레, 짜장 등이 소개됐다. 그는 "인스턴트는 배달시켰을 때 남는 시간 10~20분에 먹는다"며 '중간 식사' 존재를 강조했다.냉장고 가득 고기, 해산물을 보관한 쯔양은 "방송할 때 고기는 3kg 정도 먹는데, 고기는 끝도 없이 먹을 수 있다. 음료도 한 끼에 5리터씩 먹고, 2리터 아이스티 한 번에 다 먹는다"고 말했다.쯔양의 먹방을 보던 MC 김성주는 "팔이 저렇게 얇은데"라며 놀라워했고, 안정환은 "먹는 게 대체 어디로 가냐"며 눈을 떼지 못했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr