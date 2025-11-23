사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 안은진이 양세찬에 몰래 뽀뽀했다.23일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '포기는 괜히 해서' 특집으로 배우 안은진, 김무진이 출연했다.이날 유재석은 "지예은이 아플 때 세찬이랑 자주 통화했다고 하더라"고 폭로했다. 이에 지예은은 "진짜 짜증나 죽겠다. 계속 전화 온다"면서 "부재중 남기면 또 전화한다"고 밝혔다.이 대화를 듣던 안은진은 "외롭게 하지 않는 남자친구가 되겠다"며 호감을 드러냈다. 하하는 "쟤한테 빠지면 출구 없다. 예전 아이돌도 그랬다"고 말했다.김종국이 "세찬이랑 예은이 잘 됐으면 좋겠다"고 하자, 송지효는 "나는 연하는 별로다. 세찬이랑 최다니엘 중에 누가 더 좋냐"고 물었다.안은진은 "깊이 알지 못해서"라며 MBTI를 물었고, 양세찬은 ISFP, 최다니엘은 ENTP라고 밝혔다. 그는 "아무래도 양세찬. 위트가 있으니까"라며 "외모도 귀염상"이라고 강조했다. 지예은도 양세찬을 선택하며 "눈치도 빠르고 훨씬 재밌다"고 전했다.그런 지예은을 선택한 양세찬은 "안은진이랑 나랑 열애설이 나면 포커스가 안은진에게 다 갈 것 같다. 욕먹을 것 같다. 예은이 만나면 재미있을 것 같다. 지효 누나 만나도 논란이 될 것"이라고 설명했다. 안은진은 "오늘 울면서 일기 쓰고 자겠다"고 서운함을 토로해 웃음을 선사했다.한편, 안은진은 '뽀뽀는 괜히 해서' 미션에서 뽀뽀 마피아로 활약했다. 하하 모자와 선글라스로 위장한 그는 양세찬 이마에 뽀뽀했다. 정체를 모르는 양세찬은 "기분이 더럽다"고 말했다.안은진이 '뽀뽀 마피아'로 공개되자, 양세찬은 오묘한 표정을 지었다. 이를 포착한 유재석은 "너 좋아하는데?"라며 웃었고, 양세찬은 "아까 왜 기분이 더러웠지?"라며 멍한 표정을 지었다.상대편 공격에 안은진은 "마음 편한 두 사람은 앉아 있다"면서 서 있는 세 사람 중에는 팔짱 끼고 있는 무준, 종국 중에 김종국을 지목하며 추리에 성공했다.마지막으로 '고요 속의 외침'에서 안은진은 '젠슨 황' 제시어에 "경주에서 깐부!"를 설명하다가 결국 "엔비디아!!"라고 외쳐 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr