이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

아나운서 김동건이 후배 김주하와의 특별한 인연을 언급했다.22일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 첫 회에서는 아나운서 김동건이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 김주하는 "제가 결혼하고 아이를 낳았는데 돌잔치까지 다 와주셨다"며 김동건에 대한 고마움을 전했고, 이에 김동건은 "결혼식에도 갔고, 돌잔치에도 갔다"고 말했다.김주하는 "결혼식 얘기는 안 하려고 했는데.."며 투정 어린 말투로 말했고, 김동건은 "결혼식 안 하고 애 낳냐"며 재치 있게 응수해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "후배들이 아이를 낳으면 돌반지를 주는데 (김주하에게는) 황금열쇠를 줬다"고 특별한 애정을 드러냈다.이혼 후 복잡한 상황에 주변 사람을 챙기지 못했다며 김주하는 "(이혼 후에) 연락을 못 드렸다. 이 자리를 빌어서 죄송하다고 말씀드리고 싶다"고 사과했고, 김동건은 "뭘 사과를 하냐"며 "이혼이 죄는 아니지 않냐. 이혼하고 나서 나한테 전화를 일절 안 하더라"며 "오히려 방송에 열중하니까 훨씬 잘하더라"고 따뜻한 한마디를 전했다.김동건에게 김주하는 "저를 왜 예뻐해주셨냐"고 묻자 그는 "크게 될 아나운서라고 생각했다. 야단도 많이 치고, 고쳐도 주고 했는데 나중에 혼자서 잘 크더라. 이제는 너무 커버려서 나랑 맞먹으려고 한다"며 애정 어린 칭찬을 해 훈훈함을 안겼다.한편, 김주하는 2004년 10월 결혼했다. 슬하에 두 아이를 뒀지만, 전 남편의 외도와 폭행으로 결혼 9년만인 2013년 이혼 소송을 제기했다. 결국 전남편은 2014년 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았고, 김주하는 2016년 이혼 확정 판결을 받았다. 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5000만원을 받고, 전 남편에게 10억 2100만원을 재산분할 하라는 판결을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr