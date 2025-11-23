레드벨벳 조이가 역대급 비주얼을 자랑했다.
최근 조이는 자신의 인스타그램에 "드디어 올릴 사진이 생겼다"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 조이는 거울 셀카로 시크하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 골드 프린트가 돋보이는 타이트한 베이지 톱에 퍼 디테일의 블랙 점퍼를 매치해 고급스러운 힙함을 완성했다. 짧은 단발머리와 자연스러운 웨이브, 반짝이는 피부 표현이 어우러지며 조이 특유의 청순함과 성숙미를 동시에 드러냈다. 카메라 플래시를 정면으로 받으며 살짝 미소 짓는 표정은 한 편의 화보를 방불케 한다. 팬들은 "이쁜사람 최고", "단발도 예뿌네", "너무 예뻐", "화이팅", "얼굴이 미쳤어요", "왤케 예쁨" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.
한편 1996년생인 조이는 29세로 최근 솔로 앨범으로 컴백해 활발한 활동을 했다. 또 MBC 예능 '나혼자 산다'에서 솔직한 일상을 공개해 대중들의 많은 사랑을 받았다. 특히 동생에 대한 애정을 드러내며 'K장녀' 면모를 보였다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
