사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니' 정준하가 유재석을 저격했다.22일 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 '인사모'(인기 없는 사람들의 모임)의 첫 번째 인기투표 결과를 공개됐다.이날 유재석은 "'인사모' 방송 후 많은 분들이 호응해 주셨다"고 말했고, 주우재는 "이슈가 많이 됐다"고 강조했다.지난주 '바가지 논란'으로 화제가 된 정준하는 "바가지 논란을 씌워서, 없는 얘기 만들어가지고"라며 불편한 기색을 드러냈다. 당시 "바가지를 씌웠다"고 주장한 허성태는 스케줄상 불참했다."성태에게 메뉴 추천한 것뿐"이라며 정준하가 표정을 굳히자 지적이 들어왔다. 그는 "그럼 정색을 해야지. 내가 바가지 안 씌웠는데"라며 "기자님들이 노양심 장사꾼이래. 엄청 이슈가 됐다"고 토로했다.김광규는 "추천한 메뉴를 같이 먹었냐"고 의문을 제기했다. '바가지 논란'에 이은 '무전취식' 논란에 정준하는 "내가 먹으면 돈 받으면 안 되냐. 아 이거 장사 못 해먹 겠네. 너무 어이가 없어서"라고 불편한 기색을 내비쳤다.또 주우재의 멘트가 마음에 들지 않은 정준하는 "주우재 인기 없다"고 말했다. 그러나 유재석은 "인기 있다니까. 팬덤이 있어"라고 주장했고, 정준하는 "자기 식구 감싸는 거 봐. 남의 프로그램 가면 이런 게 제일 불편하다"고 일침을 가했다.'인사모' 2번째 녹화 만에 단출해진 현장. 하하는 "저희가 별로 인기 없어서요? MBC가 별로 관심이 없나봐 요?"라며 서운함을 내비쳤다. 유재석은 "아니다. '인사모'를 하고 있다' 정도는 알고 있다"고 설명해 웃음을 안겼다.한편, '놀면 뭐하니' 제작진은 오늘(22일) 배우 이이경 하차 과정과 '면치기 논란'에 사과했다. 제작진은 "사생활 루머 유포 사건이 매체를 통해 파생되는 상황에서 매주 웃음을 줘야 하는 예능 프로그램 특성상 함께하기가 어렵다고 판단했다. 제작진이 먼저 소속사 쪽에 하차를 권유했다"고 설명했다. 또 시청자 비판을 받은 면치기 장면도 제작진의 연출이라고 시인했다.앞서 이이경의 하차가 '자발적'이라고 밝힌 것은 "이이경을 위한 최소한의 예의"라고 덧붙였다. 지난주 방송에서 유재석은 "이이경이 스케줄상 문제로 하차하게 됐다"고 전한 바 있다.이이경은 지난달 사생활 루머로 곤란을 겪었다. 소속사는 루머 작성자를 허위사실 유포 및 명예훼손으로 고소했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr