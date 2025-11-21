사진=유튜브 '홍쓴TV'

'홍쓴TV' 홍현희가 다이어트 후 충격 선언을 했다.21일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '2025 하반기 홍쓴 추천템. 육아 필수 가전부터 간식, 준범이 겨울템까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제이쓴은 홍현희를 바라보다가 "살 왜 이렇게 많이 빠졌어? 여기가 없어"라며 턱살을 만졌다. 최근 홍현희는 16kg 감량으로 화제가 된 바 있다.홍현희는 "여보만 얘기해줬다"면서 "언제 한번 여러분 잎에서 벗겠다"고 선언했다. 제작진과 제이쓴이 "어디까지 벗는다는 거지?"라며 놀라자 홍현희는 "벌칙 세게 받아보라"며 너스레를 떨었다.과거 '밥남' '사냥꾼' 분위기로 웃음을 안겼던 호피 털조끼를 다시 입은 홍현희는 "이제 밥굽남은 아니지 않냐. 디저트까지는 오지 않았냐"고 표현했다. 감량 후 전과 다른 핏에 제작진은 놀라워했다.홍현희는 "학창 시절에 졸리고 배고플 때 교과서 찢어먹은 적 있다. 종이는 먹어도 되잖아"라고 충격 고백했다. 제이쓴은 "우리나라 종이에는 돌가루 들어있다"며 기겁했고, 홍현희는 별일 아닌 듯 오트밀을 먹어 배꼽을 쥐게 했다.집에서 크록X 신발을 신고 있던 홍현희는 "160cm 이상 되는 분들은 축복이다. 똑같은 몸도 길어지면 날씬해 보인다"며 본래 키 156cm와 굽 신은 신장을 비교했다.제이쓴은 온라인 쇼핑을 하다가 신발을 발견하고 너무 예뻐서 사줬다며 '사랑꾼' 면모를 드러냈다. 또 그는 아들 준범이의 방한 신발을 늘어놓으며 "이건 현희랑, 이건 나랑 커플템"이라고 자랑했다.홍현희는 "아이들은 내년이 또 다르다. 플리마켓에서 곧 보게 될 것"이라고 말해 웃음을 안겼다. 제이쓴은 "뭘 다 판다고 하냐"면서도 "깨끗하게 신을 때까지 신고, 플리마켓에 내놓겠다"고 약속했다.또 제이쓴은 "너무 열받는다. 날씨가 갑자기 추워져서 준범이 가을옷 하나도 못 입혔다"고 토로했다. 얇은 옷을 못 입혔거나, 한 번 입히고 시즌이 끝난 것에 불만을 드러내자, 홍현희는 "플리마켓에서 100원 팔자"고 파격 세일을 제안해 폭소를 유발했다.홍현희-제이쓴 부부는 JTBC '대놓고 두집살림' 모니터를 하며 즐거워했다. 준범이는 "엄마 나온다고? 아닌데?"라며 "엄마 안 예쁘다. 나랑 놀아줘야 예쁘다"고 말해 웃음을 자아냈다. 홍현희는 "시청률 잘 나와야 내년에 또 할 수 있다"며 많은 관심을 당부했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr