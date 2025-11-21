/ 사진=텐아시아 DB

배우 박시후가 가정 파탄에 개입됐다는 악성 루머에 법적 대응을 예고했다.21일 배우 박시후의 법률 대리를 맡은 법무법인(유한) 혜명은 공식 입장을 통해 "박시후는 지난 8월 자신의 SNS에 악의적인 허위 게시물을 올리고 유포한 피의자를 상대로 허위 사실 적시 정보통신망법 위반(명예훼손) 등으로 고소장을 제출했으며, 현재 관련 수사가 진행 중"이라고 밝혔다.박시후 측은 "피의자가 작성하여 게재한 '배우 박시후가 유부남에게 이성을 소개하여 가정 파탄에 관여하였다'는 식의 주장은 명백한 허위 사실이며, 사실무근임을 밝힌다"고 강조했다.앞서 여성 A 씨는 개인 소셜미디어에 "쾌걸 박시후야 우리 가족 유엔빌리지 살 때 나한텐 형수님 형수님 하더니 황씨한테 여자(소개)해준 게 2020년도부터, 적당히 했어야지"라는 내용의 폭로 글과 함께 문자 메시지 대화 내용을 공개했다. 이 때문에 박시후는 오랫동안 유부남에게 여성과의 만남을 주선하며 한 가정을 파탄 냈다는 의혹에 휩싸인 바 있다.이에 대해 박시후 측은 "피의자가 이혼한 전 남편 집에 들어가 휴대전화를 절취한 뒤 그 안에 저장된 각종 대화 내용·사진 파일 등을 악의적으로 편집·왜곡하여 SNS에 게시하면서 시작됐다"며 "이와 관련하여 피의자의 전 남편 역시 피의자를 고소하였고, 최근 경찰은 전 남편이 고소한 허위 사실 적시 정보통신망법위반(명예훼손) 등의 혐의를 인정하여 검찰로 송치했다"고 밝혔다.또한 박시후 측은 "피의자의 게시물들이 허위 또는 왜곡임을 수사기관이 확인한 것"이라며 "전 남편과 배우 박시후에 대한 게시물은 동일한 맥락과 자료에 기반하고 있으므로 전 남편 사건의 혐의가 인정된 이상 배우 박시후가 고소한 사건 역시 혐의가 인정될 것임이 명백하다"고 덧붙였다.마지막으로 박시후 측은 "당 법무법인은 배우 박시후의 명예를 심각하게 훼손하는 근거 없는 루머와 악의적인 비방에 대해 어떠한 선처나 합의 없이 단호하게 대처할 것"이라며 "앞으로도 온라인상에서 무분별하게 생성·유포되는 가짜 뉴스와 허위 사실에 대해서는 끝까지 추적하여 엄중한 법적 책임을 물을 것임을 다시 한번 강조드린다"고 강경 대응을 예고했다.안녕하십니까?배우 박시후의 법률 대리를 맡고 있는 법무법인(유한) 혜명입니다.최근 SNS 등을 통해 유포된 배우 박시후와 관련된 허위 사실 및 이에 대한 법적 대응 진행 상황에 관하여 공식 입장을 전해드립니다.1. 배우 박시후 허위 사실 유포자 형사 고소 진행배우 박시후는 지난 8월 자신의 SNS에 악의적인 허위 게시물을 작성하여 유포한 피의자를 상대로 허위 사실 적시 정보통신망법위반(명예훼손) 등으로 고소장을 접수하였고, 현재 관련 수사가 진행 중입니다.피의자가 게시한 ‘배우 박시후가 유부남에게 이성을 소개하여 가정파탄에 관여하였다’는 취지의 주장은 명백한 허위 사실로서 사실무근임을 밝힙니다.2. 피의자의 범죄행위 및 검찰 송치이 사건은 피의자가 이혼한 전 남편 집에 들어가 휴대전화를 절취한 뒤 그 안에 저장된 각종 대화 내용·사진 파일 등을 악의적으로 편집·왜곡하여 SNS에 게시하면서 시작되었습니다.이와 관련하여 피의자의 전 남편 역시 피의자를 고소하였고, 최근 경찰은 전 남편이 고소한 허위 사실 적시 정보통신망법위반(명예훼손) 등의 혐의를 인정하여 검찰로 송치하였습니다.피의자의 게시물들이 허위 또는 왜곡임을 수사기관이 확인한 것입니다. 전 남편과 배우 박시후에 대한 게시물은 동일한 맥락과 자료에 기반하고 있으므로 전 남편 사건의 혐의가 인정된 이상 배우 박시후가 고소한 사건 역시 혐의가 인정될 것임이 명백합니다.3. 향후 대응 방침당 법무법인은 배우 박시후의 명예를 심각하게 훼손하는 근거 없는 루머와 악의적인 비방에 대해 어떠한 선처나 합의 없이 단호하게 대처할 것입니다.앞으로도 온라인상에서 무분별하게 생성·유포되는 가짜 뉴스와 허위 사실에 대해서는 끝까지 추적하여 엄중한 법적 책임을 물을 것임을 다시 한번 강조드립니다.감사합니다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr