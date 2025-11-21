사진=코미디언 홍현희 인스타그램

사진=코미디언 홍현희 인스타그램

사진=코미디언 홍현희 인스타그램

방송인 홍현희가 체중 감량 이후 달라진 모습을 공개했다.홍현희는 20일 SNS에 "최고♥ 등 뿌시기"라는 글과 함께 필라테스 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 기구를 이용해 등 운동에 몰두한 모습이 담겼다. 거울에 비친 자세가 그대로 드러나면서 그의 운동 루틴이 시선을 모았다.최근 16kg을 감량했다고 밝힌 홍현희는 올 블랙 운동복을 입고 운동에 집중했다. 날씬해진 실루엣이 드러나면서 변화된 뒤태가 강조됐다.또 다른 사진에서 홍현희는 남편 제이쓴과 함께 있었다. 초록색 드레스를 입은 그는 스파클링 와인잔을 들곤 날렵한 턱선을 자랑했다.홍현희는 지난 10월 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에 출연해 턱선이 살아난 근황을 전했다. 그는 "필라테스를 열심히 하고 있다"고 말하며 "16시간 공복을 유지하고 있다"고 설명했다. 이어 "원래 자기 전까지 먹었는데 아침에도 끅끅댔다. 그게 몸이 너무 힘들더라"고 밝힌 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr