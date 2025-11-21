사진=SBS Plus, Kstar/텐아시아DB

'리얼 연애실험실 독사과'가 사상 최초로 두 명의 애플녀를 동시에 출격시킨다.22일(토) 밤 8시 방송하는 SBS Plus, Kstar '리얼 연애실험실 독사과'(이하 '독사과') 시즌2에서는 5MC 전현무, 양세찬, 이은지, 윤태진, 허영지가 스튜디오에 자리한 가운데, 남자친구와 교제한 지 170일째라는 대학생 의뢰인이 출연해 맞춤 연애 실험을 의뢰하는 모습이 공개된다.이번에는 '쌍애플녀'의 투입이 예고돼 스튜디오 MC들을 놀라게 만든다. 이국적인 미모의 애플녀에 이어 섹시한 매력의 애플녀가 등장하자, 이은지는 "그룹이야? 우리는 애플즈에요!"라며 너스레를 떨고, 양세찬은 "오늘의 킥이 이거구나!"라며 손뼉을 친다. 과거 2번의 공개 연애를 했던 전현무는 "쌍 애플이네~"라면서 관심을 보인다.주인공(의뢰인의 남자친구)의 마음을 차지하기 위해 두 명의 애플녀가 경쟁하게 된 가운데, 첫 번째 애플녀는 "미안한데, 제가 먼저 (주인공을) 꼬시겠다"고 당차게 도발한다. 이를 들은 두 번째 애플녀는 "그래~, 할 수 있으면 한번 해 봐"라고 응수한다.두 사람의 각기 다른 매력과 기 싸움에 스튜디오 MC들은 "오늘은 '애플즈'! 큰일 났네"라며 흥분하고, 허영지는 "의뢰인이 너무 걱정된다"고 과몰입한다. 직후, 애플녀들은 본격 유혹 경쟁에 돌입한다. 그런데 애플녀 중 한 명이 돌발 행동해서 '쌍애플' 작전은 위기를 맞는다.과연 '쌍애플' 작전의 결말이 어떻게 될지는 22일(토) 밤 8시 방송하는 '리얼 연애실험실 독사과' 시즌2 3회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr