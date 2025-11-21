김숙, "심란해" 조울증이라는 홍진경에 일침 가했다…"언제까지 답답하게 살 거냐"('찐천재')

사진=텐아시아DB

심한 감정 기복을 겪고 있는 홍진경에게 김숙이 낚시를 배워보라고 제안했다.20일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '틈만나면 우는 홍진경, 조울증 싹 고쳐준 은인에게 배운 해결책은?'이라는 영상이 게시됐다.홍진경은 인사이트를 얻기 위해 고명환을 만나 욕지도로 향했다. 이동 중 홍진경은 김숙과 전화 통화를 하게 됐다. 조울증을 호소했던 홍진경은 "요즘 나 심란한 거 알지 않나. 바다 보는데 또 눈물이 나더라"고 털어놓았다.이에 김숙은 "낚시를 좀 배워봐라"고 제안했다. 홍진경은 "왜 나를 낚시의 세계로 끌어들이나. 낚시하면 뭐가 그렇게 좋나"라고 물었다. 김숙은 "진경아, 너 언제까지 그렇게 답답하게 살 거냐. 낚시성 기사에만 휘둘리며 살 거냐. 이제 낚시를 해야지"라고 애정 어린 일침으로 웃음을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr