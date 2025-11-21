사진=누아엔터테인먼트

누아엔터테인먼트가 기획한 보이그룹 누에라(NouerA)가 출동했다. 누아엔터테인먼트는 9월 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연했던 중국인 조우안신과 장지아하오의 소속사다. 두 사람은 파이널에서 8위권에 들어 데뷔를 앞뒀다.누에라는 21일 오전 프랑스 파리와 스페인 바르셀로나를 거치는 유럽 프로모션 일정을 위해 인천국제공항을 통해 출국했다. 첫 유럽 공식 스케줄을 앞둔 이들은 공항에서부터 자신들만의 세계관을 완성하며 높은 관심을 모았다.멤버들은 '소년 에이전트' 콘셉트를 공항 패션에 자연스럽게 녹여냈다. 블랙 수트와 화이트 티셔츠를 조합한 패션은 마치 임무를 수행하러 이동하는 요원들의 드레스코드를 연상시키며 시선을 사로잡았다. 특히 하얀색 티에 새겨진 '공무 수행 중입니다. 누에라입니다'라는 위트 있는 문구는 보는 이들에게 웃음을 선사했다.출국 현장에서 누에라 멤버들은 밝은 미소와 자연스러운 제스처로 팬들에게 인사를 전했다. 설렘과 자신감이 공존하는 표정에서는 '새로운 임무를 향해 떠나는 소년 에이전트'의 이미지가 고스란히 드러나며, 이번 유럽 미션에 대한 기대감을 한층 더 키웠다.누에라는 이번 유럽 프로모션을 통해 프랑스 파리를 시작으로 스페인 바르셀로나에서 열리는 '코리아 스포트라이트 2025' 무대에 오른다. 누에라가 이번 유럽 미션에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr