'35세' 한해, 결국 입 열었다…걷잡을 수 없는 말에 "흉흉한 소문 있어" ('편스토랑')

한해와 세이마이네임 도희가 스페셜MC로 출격한다.21일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 반가운 얼굴들이 스페셜MC로 함께 한다. KBS 쿨FM ‘한해의 키스 더 라디오’의 DJ로 활약 중인 단골 스페셜MC 한해와 '편스토랑'의 요리천재중 김재중이 프로듀싱한 걸그룹 세이마이네임(SAY MY NAME)의 도희가 그 주인공이다.최근 진행된 ‘편스토랑’ 스튜디오 녹화에서 MC 붐 지배인은 한해에 대해 “키스를 사랑하는 남자 DJ 한해”라고 소개해 웃음을 자아냈다. 곁에 있던 장민호 역시 한해에게 “그랬어?”라며 능청스럽게 물어 분위기를 띄웠다. 이에 한해는 “그런 흉흉한 소문이 있는데”라며 재치 있게 받아쳤다.한해는 지난 7월부터 KBS Cool FM에서 라디오DJ를 맡게 된 소감도 전했다. 한해는 “라디오DJ가 버킷리스트였다. 꿈을 이룬다는 마음을 열심히 하고 있다”라며 다시 한번 자신의 라디오를 열성적으로 홍보해 웃음을 안겼다.세이마이네임 도희 역시 스페셜MC 도전 의욕을 불태웠다. MC 붐 지배인은 도희에 대해 “세이마이네임은 ‘편스토랑’ 식구 김재중이 제작하고 프로듀싱한 그룹이다”라며 “혹시 ‘편스토랑’ 온다고 하니까 김재중이 꿀팁을 줬나?”라고 물었다.이에 도희는 김재중에게 특별히 전수받은 꿀팁을 공개했다. 모두의 예상을 벗어난 꿀팁에 모두 빵 터졌다고. ‘편스토랑’ 식구들조차 “벌써부터 그 어려운 길을”이라며 혀를 내둘렀다고 해 김재중이 갓 돌을 넘긴 풋풋한 걸그룹 세이마이네임 도희에게 전수한 ‘편스토랑’ 꿀팁은 무엇일지 궁금증을 모은다.이날 '편스토랑'에서는 처제 한혜진을 위해 '형부 샌드위치' 100개를 직접 만든 김강우의 도전, 김양, 김용필과 함께 떠난 장민호의 이천 여행 에피소드가 공개된다. 21일 오후 8시 30분 방송.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr