사진=유튜브 채널 '시즌비시즌'

가수 비가 건강검진에서 고지혈증 진단을 받았다고 전했다.20일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 "쯔양과 비가 오마카세에 간다면?"이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 방송에는 먹방 유튜버 쯔양이 게스트로 등장해 비와 함께 오마카세 식당을 찾았다.비는 쯔양과 인사를 나누며 "너 건강검진 하지?"라고 물었다. 쯔양이 "얼마 전에 했다"고 답하자, 비는 "되게 괜찮아? 완벽해?"라고 다시 물었다. 쯔양은 "완벽하대요"라고 말하며 건강 이상이 없다고 했다.이어 비는 "나 건강검진 받았다? 고지혈증이 있대"라고 말해 현장을 놀라게 했다. 그는 "나보고 운동하래"라고 말하며 상황을 전했다. 쯔양이 "운동을 엄청 열심히 하시는데?"라고 하자, 비는 "'아니 선생님 제가 여기서 운동을 어떻게 더 해요' 했다. 근데 유산소 운동을 하래"라고 설명했다.비는 지난 2017년 배우 김태희와 결혼해 두 딸을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr