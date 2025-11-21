사진=한지민 SNS

사진=한지민 SNS

사진=한지민 SNS

사진=한지민 SNS

배우 한지민이 미숙한 진행으로 일부 누리꾼들의 비판을 받고 있는 가운데 논란을 신경쓰지 않는 면모를 보였다.한지민은 21일 자신의 인스타그램에 "올해도 청룡영화상에 함께할 수 있어 진심으로 영광이었습니다.🏆 영화를 사랑해주시는 모든 분들의 마음 덕분에 더 특별한 시간이 되었습니다!💙🖤"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 한지민은 최장 MC였던 김혜수의 바통을 이어 받아 지난해에 이어 다시 청룡영화상 진행을 맡은 모습. 그는 스웨이드 재질의 두 가지 버전 드레스를 보이며 우아한 미모를 드러냈다.특히 팬들이 보낸 축하 케이크에는 '청룡의 밤, 한지민이 완성합니다'라는 카드가 적혀 있었다.앞서 한지민은 지난 19일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상에서 이제훈과 MC로 호흡을 맞췄다. 그러나 일부 누리꾼들로부터 "읽는 데에만 급급하다", "국어책을 읽는 것 같다" 등의 비판을 받았다.한편 한지민은 내년 방송 예정인 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'으로 대중들과 만난다. 해당 작품은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에서 각기 다른 매력을 가진 두 남자를 만나며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 이야기다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr