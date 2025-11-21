아린

배우 겸 가수 아린이 팬들과의 새로운 소통을 시작했다.아린은 지난 20일 오후 공식 유튜브 채널 ‘오늘 아린’을 개설하여 총 다섯 개의 영상을 첫 공개했다. ‘오늘의 아린을 담은 작은 기록(A small record of Arin’s day)’이라는 콘셉트로 그동안 공개되지 않았던 사소하지만 소중한 일상들을 카메라에 담았다.첫 영상들에는 뚝섬 산책 브이로그부터 화보 촬영 비하인드, 드라마 ‘S라인’, ‘내 여자친구는 상남자’ 촬영 현장, 그리고 부산에서 진행된 롯데 자이언츠 시구 비하인드까지 다채로운 콘텐츠가 담겼다. 자연스러운 모습 속 솔직함이 어우러진다.특히 브이로그에서는 화장기 없는 편안한 모습으로 파스타를 주문해 식사하는 장면, 생애 첫 말차 에이드를 시도하는 순간, 빈티지숍을 구경하며 소소한 재미를 느끼는 모습 등이 담기며 친근한 모습의 아린을 볼 수 있다.시구 비하인드 영상에서는 유니폼에 청바지를 입고 긴 생머리로 등장한 아린이 마운드에 오르기 전 열심히 연습하는 모습부터, 시구를 마친 뒤 관중석에서 진심 어린 응원을 보내는 모습까지 생생하게 담겼다. 어둑해진 경기장에서도 끝까지 응원을 이어가며 “다시 던지고 싶다”, “연습할 땐 세게 던졌는데 안전하게 간 것 같다. 세게 할걸”이라며 아쉬움을 토로하는 솔직한 반응도 나온다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr