가수 겸 배우 이승기가 "진정성이 되게 중요한 것 같다. 속이지 않는 것이 되게 중요하다"라며 속내를 밝혔다.지난 20일 조현아의 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '누나들 깨나 홀리던 원조 연하남이 테토남이 된 사연은? l EP.32 l 이승기 l 조현아의 평범한 목요일 밤'이라는 제목의 영상이 올라왔다.조현아는 "결혼하고 나서 삶이 어떠냐"고 물었다. 이승기는 "결혼을 너무너무 추천한다. 결혼을 할 것 같고 하고 싶은 나이대가 있었다. 36세부터 39세 사이였다. 해보니 결혼을 너무너무 추천한다"고 답했다. 이에 조현아가 "내가 하고 있는 결혼생활이 내 삶이 되는 거지 않냐. 모든 것이 안정권에 들어선거냐"고 하자 이승기는 "그렇다"고 반응했다.이승기는 자신의 소신을 드러내기도 했다. 그는 "나는 어떤 마음으로 사냐면 '딱 한 만큼 받는다'고 생각한다"라며 "되게 식상한 말인데 진정성이 되게 중요한 것 같다. 속이지 않는 것이 되게 중요하다. 일을 할 때나 삶을 살아갈 때나 당당할 수 있는 건 그런 진심이 있어야 한다"고 말했다.이어 조현아는 이승기의 딸을 언급하며 "공부를 안 해도 괜찮냐"고 물었다. 이승기는 "공부를 잘하길 바라진 않는다. 근데 과학고를 보내고 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "내가 고등학생 때 특목고를, 외고를 가보고 싶었는데 못 갔다"고 덧붙였다.한편 이승기는 최근 아내 이다인의 집안, 처가와 연을 끊은 것으로 알려졌다. 장인 이씨는 아내이자 배우인 견미리와 함께 "중국계 자본이 회사 유상증자에 참여한다" 등의 호재성 내용을 허위로 공시해 주가를 부풀린 혐의를 받고 있다.이승기는 이와 관련 공식 입장을 통해 "가족 간의 신뢰를 바탕으로 결과를 기다려왔던 저로서는 장인어른의 부정행위에 대해 참담한 심정을 가눌 수 없다. 이번 사건으로 가족 간의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 훼손됐고, 저희 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절한다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr