사진=킹콩 by 스타쉽
1989년생 배우 김범이 2026 시즌 그리팅 'thXX'를 출시한다.

21일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 “김범의 2026 시즌 그리팅 'thXX'의 출시 소식과 함께 콘셉트 포토를 여러 장 공개했다.

'thXX'는 'thanks'의 줄임말인 'thx'와 '20'의 로마자 숫자 표기인 'XX'의 합성어로, 데뷔 후 20년 동안 함께해 준 팬들을 향한 김범의 고마움을 담은 시즌 그리팅이다. 김범의 다채로운 사진으로 가득 채워낸 캘린더, 다이어리, 브로슈어는 물론, 우표 스티커, 스페셜 레터 세트, 포토 카드 홀더 키링, 티켓 세트 등 색다른 구성품으로 팬들의 기대감을 한껏 끌어올리고 있다.
2026년은 김범이 데뷔 20주년을 맞이하는 해인 만큼 이번 시즌 그리팅에 더욱 특별한 의미를 더했다고. 그는 콘셉트 기획부터 직접 참여, 그동안 많은 사랑을 받은 출연작 중 12개의 필모그래피를 선정해 의상과 오브제 등 그의 손길이 닿지 않은 곳이 없을 정도로 하나하나 세심하게 만들어 갔다는 후문이다.
출시 소식과 함께 공개된 콘셉트 포토 속 김범은 한눈에 봐도 다양한 모습으로 눈길을 끈다. 모자를 뒤집어쓴 채 개구진 표정으로 카메라와 눈을 맞춘 그에게서 데뷔작의 풋풋함이 느껴지는가 하면, 깔끔한 슈트 의상에 가을 분위기가 물씬 풍기는 사진은 KBS 2TV '꽃보다 남자'를 연상케 하기도.

또 다른 사진에서 김범은 물음표와 'COMING SOON'이 적힌 종이를 들고 내년 방송 예정인 SBS '오늘도 매진했습니다'의 비주얼을 살짝 드러내 차기작에 대한 궁금증까지 자아내고 있다.

김범의 2026 시즌 그리팅 'thXX'는 스타쉽 스퀘어 외 각 판매처 온라인 사이트를 통해 21일부터 12월 3일(수) 오전 11시 59분까지 예약 판매된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

