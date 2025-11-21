사진=KBS2

2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'이 배우들의 케미스트리를 엿볼 수 있는 콘셉트 티저 영상을 공개했다.12월 14일 첫 방송 예정인 2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'은 서로 다른 모양의 10가지 사랑 이야기를 담은 로맨스 앤솔로지다. 41년간 단막극의 정통성을 이어온 KBS는 시대 변화에 맞춰 기존 '드라마 스페셜'의 명맥을 잇는 새로운 단막 프로젝트를 선보이며, 12월 14일부터 28일까지 매주 일요일 밤 10시 50분과 수요일 밤 9시 50분, 각각 2편씩 공개되는 10개의 작품을 통해 다채로운 사랑 이야기를 하나의 감성 플레이리스트처럼 펼쳐낼 예정이다.21일 공개된 콘셉트 티저는 "사랑이란 뭘까요?"라는 질문으로 시작된다. '러브 : 트랙'에 참여한 배우들은 각자 맡은 캐릭터의 감정과 상황에 몰입, 솔직한 리액션과 미묘한 감정선을 드러내며 작품별 관계성에 대한 궁금증을 한층 고조시킨다.비주얼부터 이목을 단숨에 사로잡은 옹성우, 한지현과 김윤혜, 김민철을 비롯해, 모자 관계로 호흡을 맞춘 김선영, 김단과 짧은 순간에도 현실적 케미를 보여준 전혜진, 양대혁과 임성재, 공민정 등이 등장해 눈길을 끈다.이어 "하나, 둘, 셋!"을 외치며 완벽한 호흡을 자랑하는 이준, 배윤경과 재치 넘치는 매력을 드러낸 이동휘와 방효린, 김아영과 문동혁, 풋풋한 학생 케미를 선보인 김향기, 진호은까지 각기 다른 방식으로 '사랑'을 해석해내며 티저 영상을 풍성하게 채운다. 특히 이번 티저를 통해 공개된 배우 라인업은 연인, 친구, 부부, 부모와 자녀까지 폭넓은 캐릭터 관계성을 선보이며 기대감을 끌어올린다.특히 지난해 11월, 정호연과 9년 연애의 마침표를 찍은 것으로 알려진 이동휘가 2500 대 1의 경쟁률을 뚫고 영화 '애마'에 캐스팅된 신예 배우 방효린과 호흡을 맞춘다는 사실이 눈길을 끈다. 두 사람이 선보일 색다른 케미스트리에 기대가 커지고 있다.'러브 : 트랙'은 역대급 배우 라인업과 이들이 그려낼 열 가지 사랑의 서사를 바탕으로 올겨울 안방극장에 다채로운 로맨스 플레이리스트를 선사할 예정이다.2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'은 12월 14일(일) 밤 10시 50분 첫 방송을 시작으로, 12월 28일까지 매주 일요일 밤 10시 50분과 수요일 밤 9시 50분, 각 2편씩 총 10편이 순차적으로 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr