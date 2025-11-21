사진=유튜브 채널 '자유부인 한가인'

배우 한가인이 배달 아르바이트에 나섰다가 식당 주인이 놀라워하며 알아봐 웃음을 자아냈다.지난 20일 오후 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '절세미녀 한가인이 벤츠로 배달 알바하면 생기는 일 (수입 공개, 시민반응)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 영상에서 한가인은 배달 애플리케이션 '배달의민족' 라이더로 직접 뛰어 화제를 모았다. 그는 이번 도전이 PPL이나 홍보 목적이 아니라 실제 배달 업무를 체험하는 과정임을 밝히며 진지한 태도로 임했다. 한가인은 배달 업무를 시작하기 위해 의무 안전교육을 2시간 동안 이수했고, 5문제 중 4문제 이상을 맞아야 하는 시험을 통과했다고 설명했다. 그는 "자전거가 이륜차에 속하나요?" 같은 기본적인 질문에도 진땀을 흘렸던 일화를 전하며 웃음을 자아냈다.배달 수단도 이목을 끌었다. 한가인은 "오늘은 차로 배달한다"고 말하며 자신의 벤츠 차량을 꺼냈다. 제작진이 "벤츠로 배달을 하면 기름값도 안 나오는 것 아니냐"라고 우려하자, 한가인은 "얼마 정도 기름이 드는지 한번 확인해 보겠다"며 쿨하게 반응했다. 이어 "2시간이나 교육을 받았는데 한 번으로 끝내기는 너무 아깝다. 오늘 최대한 열심히 많이 해보겠다"고 말하며 의지를 다졌다.한가인은 음식을 픽업하기 위해 식당에 들어섰고, 주인은 그를 보자마자 "예?"라며 놀란 기색을 숨기지 못했다. 한가인이 "배달 아직 조리가 덜 된 거죠?"라고 묻자, 주인은 당황한 표정으로 "한가인 씨 아니에요?"라고 되물으며 믿기 어려워하는 반응을 보였다.한가인은 "나를 너무 이상하게 보셔가지고. 계속 이렇게"라며 웃음을 터뜨렸고, 이내 정신을 차린 주인은 "사진 한 번만. 엄청 어릴 때부터 팬이었는데"라며 팬심을 드러냈다. 한가인은 기꺼이 응했고 "오늘 대박나세요 사장님"이라고 덕담을 건넸다. 떠나는 한가인에게 사장님은 "TV보다 훨씬 미인이시네요"라고 말해 현장을 따뜻하게 만들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr