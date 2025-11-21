/사진 = 빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 진의 팬콘서트 실황 영화 ‘달려라 석진’이 연말 극장가에 공개된다.진은 20일 오후 공식 SNS를 통해 영화 메인 포스터를 공개하며 스크린 상영 소식을 알렸다. 영화는 지난 6월 28~29일 고양종합운동장 보조경기장에서 열린 ‘#RUNSEOKJIN_EP TOUR in GOYANG’(달려라 석진_에피소드. 투어 인 고양)의 공연 실황을 담았다. 국내 개봉은 오는 12월 31일이며, CGV에서 단독 상영된다.작품에는 라이브 밴드와 함께한 첫 솔로 앨범 ‘Happy’(해피), 미니 2집 ‘Echo’(에코), 방탄소년단 메들리 등 다양한 무대가 수록됐다. 팬들과 함께 진행된 미션·참여형 요소 역시 현장감 있게 재현됐으며, 공연 전 백스테이지 영상과 종료 후 인터뷰 등 무대 뒤 모습도 포함됐다. 스크린 전용 인트로와 쿠키 영상도 추가돼 관람 포인트를 더한다.‘#RUNSEOKJIN_EPTOUR THE MOVIE’는 CGV 일반관을 비롯해 4DX, ScreenX, Ultra 4DX 등 다양한 포맷으로 상영될 예정이다. 특히 ScreenX에서는 삼면 확장 화면을 통해 공연을 보다 입체적으로 체감할 수 있다.진은 이번 팬콘서트 투어를 통해 10개 도시에서 총 20회 공연을 진행했다. 고양과 일본 치바·오사카 공연은 전석 매진을 기록했으며, 오사카 교세라 돔에서는 시야제한석과 최상단 좌석까지 모두 판매됐다. 또한 영국 O2 아레나 첫 한국 솔로 가수 입성, 미국 애너하임 혼다 센터 한국 가수 최다 관객 동원, 한국 솔로 가수 최초 댈러스 아메리칸 에어라인스 센터 전석 매진 등 글로벌 성과를 달성했다.한편 영화는 전 세계 70개국 약 1,800개 극장에서 상영될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr