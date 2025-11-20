[사진 = 빅플래닛메이드]

가수 이무진의 연말 콘서트가 4회차 전석 매진을 기록했다.소속사 빅플래닛메이드엔터는 20일, “‘2025 이무진 소극장 콘서트 [오늘의, eMUtion(이무션)](이하 ’오늘의, 이무션’)’이 티켓 예매 오픈과 동시에 전 회차 매진을 기록했음을 알렸다. 예매는 지난 19일 오후 7시, NOL 티켓을 통해 진행됐고 오픈 직후 빠르게 매진됐다.이번 콘서트의 메인 포스터도 함께 공개됐다. 공개된 포스터 속 이무진은 가죽 재킷과 빈티지한 청바지, 체크 셔츠를 레이어드한 스타일링으로 자유분방한 매력을 드러냈다. 더불어 포스터 곳곳에 그려진 번개, 마이크, 록 스피릿을 표현하는 손 모양 등의 낙서들은 이번 공연에서 펼쳐질 그의 꾸밈없는 매력을 암시한다.공연명 ‘오늘의, eMUtion’은 ‘Emotion(감정)’과 이무진(Lee Mujin)을 결합해 탄생했다. 이 타이틀에는 이무진만의 솔직한 감성의 노래를 통해 지금 이 순간, 오늘의 감정을 있는 그대로 느낄 수 있는 공연으로 이끌겠다는 의미가 담겼다. 또한 기존 브랜드 콘서트 ‘별책부록’과는 또 다른 매력을 선보인다.한편, 이무진의 연말 소극장 콘서트 ‘오늘의, 이무션’은 내달 20일(토) 공연을 시작으로, 21일(일), 24일(수), 25일(목)까지 총 4회에 걸쳐 서울 중구 메사홀에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr