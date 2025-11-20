TV텐 바로가기
트와이스 나연이 20일 오전 서울 성수동에서 열린 뷰티 브랜드 '퓌(fwee)' 신제품 DIY 멀티 포켓 팔레트 출시 기념 행사에 참석했다.
트와이스 나연, 인형이야 사람이야 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

