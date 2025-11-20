사진=김보라 SNS

사진=김보라 SNS

사진=김보라 SNS

사진=김보라 SNS

배우 김보라와 악동뮤지션 이수현이 끈끈한 우정을 자랑했다.김보라는 20일 자신의 인스타그램에 "LA"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김보라가 이수현과 함께 미국 일대를 돌아다니며 추억을 쌓고 있는 모습. 특히 두 사람은 최근 산티아고 순례길 여정에 이어 또 한번 해외 일정을 함께해 돈독함을 자랑했다.한편 김보라는 최근 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만났다. 김보라는 2021년 영화 '괴기맨숀'으로 만난 조바른 감독과 지난해 6월 백년가약을 맺었다. 그러나 결혼 11개월 만인 지난 5월 이혼 소식을 알렸다.이수현이 몸 담고 있는 악동뮤지션은 지난 9월 서울 영등포구 명화라이브홀에서 단독 콘서트 '2025 AKMU STANDING CONCERT '악동들''을 통해 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr