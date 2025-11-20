사진제공=모스트콘텐츠

그룹 아이들 민니가 '친애하는 X' OST에 참여했다.민니가 가창한 OST Part.3 'Devil's Angel'은 20일 오후 6시 발매된다.이번 OST는 극 중 백아진(김유정)의 서사를 중심에 둔다. 백아진은 욕망을 향해 움직이며 사랑마저 수단으로 사용하는 인물로, 감정의 변화가 드라마 전개에 중요한 역할을 하고 있다. 'Devil's Angel'은 이러한 캐릭터의 분위기를 담아낸 곡이다.곡은 리드미컬한 베이스 라인과 민니 특유의 몽환적 보이스를 중심으로 구성됐다. 방영 전 공개된 하이라이트 영상에서 일부가 먼저 소개돼 관심을 끈 바 있다.민니는 아이들의 메인 보컬로 솔로 활동과 다수의 OST 참여를 이어왔다. 올해 1월 첫 미니앨범 'HER'을 선보였으며, '언젠가는 슬기로울 전공의 생활', '선재 업고 튀어', '나의 완벽한 비서' 등 작품에서 OST로 목소리를 더했다.OST 제작에는 '소년시대', '동백꽃 필 무렵', '스위트홈', '웰컴투 삼달리', '부부의 세계' 등 다수의 드라마 음악을 맡아온 개미 음악감독과 '서초동', '굿파트너' 제작에 참여한 수경 작가가 함께했다.민니가 참여한 '친애하는 X' OST Part.3 'Devil's Angel'은 20일 오후 6시 각종 음원 플랫폼에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr