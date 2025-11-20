박재정/ 사진=텐아시아 DB

가수 박재정이 전역한다.박재정은 20일 국방의 의무를 마치고 팬들 곁으로 돌아온다. 그는 이날 오전 충청북도 증평군에 위치한 육군 37사단 신병교육대 위병소에서 현역으로 군복무를 마치고 퇴소한다. 이후 위병소 인근 거리에서 팬들과 인사할 예정이다.박재정은 지난해 5월 21일 육군 현역으로 입대했다. 그는 양악연주병(트럼펫)으로서 약 1년 6개월 간의 군 복무를 성실히 마쳤다.박재정은 2013년 엠넷 오디션 프로그램 '슈퍼스타K5'에서 우승, 그해 11월 싱글 '첫 눈에'로 데뷔했다. 2021년 MBC '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 그룹 MSG워너비 멤버로 활약했다.2023년에는 데뷔 10년 만에 발매한 첫 정규앨범 타이틀곡 '헤어지자 말해요'로 큰 사랑을 받았다. 그는 입대 전 작업한 자작곡을 군 복무 중에 발매하며 빈자리를 채웠다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr