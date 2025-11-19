/ 사진제공=tvN
가수 김종국이 '아이 엠 복서'에 참여하게 된 소감을 전했다.

19일 tvN '아이 엠 복서'의 온라인 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 마동석, 김종국, 덱스와 이원웅 PD, 강숙경 작가가 참석해 이야기를 나눴다.

tvN '아이 엠 복서'는 세계적인 액션 스타이자 30년 경력 복싱 체육관 관장 마동석이 K-복싱의 부활을 위해 직접 설계한 초대형 블록버스터 복싱 서바이벌이다.
이날 김종국은 "20대 초반부터 최근까지 계속 복싱을 하고 있다. 어린 시절만 해도 대한민국 복싱이 많이 사랑 받았다"고 운을 띄웠다.

이어 그는 "개인적으로 복싱을 사랑하는 분위기가 다시 한 번 살아났으면 하는 바람이 있었는데 다시 일으킬 수 있는 기회를 얻게 된 것 같아 감사하다"며 "개인적으로 사심을 많이 채운 방송"이라고 소감을 전했다.

tvN '아이 엠 복서'는 오는 11월 21일(금) 밤 11시 첫 방송 된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

