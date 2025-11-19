이승기, 이다인/ 사진=텐아시아 DB

사진=이다인 SNS

배우 이다인이 남편 이승기의 신곡을 홍보하며 내조에 나섰다.18일 이다인은 자신의 SNS에 이승기의 신곡 '너의 곁에 내가' 뮤직비디오 섬네일과 함께 링크를 게시했다.공개된 뮤직비디오에는 오래된 도시의 골목을 헤매는 장면과 도심의 화려한 불빛을 배경으로 밴드 라이브 퍼포먼스가 교차 편집되며 강렬한 대비를 이룬다.이다인은 "노래 너무너무 좋아요"라고 덧붙이며 이승기를 향한 애정을 내비쳤다.수록곡 홍보도 빼놓지 않았다. 그는 함께 발매된 '굿바이' 재생 화면을 캡처해 올리며 "이것도 너무 좋아요"라고 했다.배우 견미리의 딸인 이다인은 지난 2023년 이승기와 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다.이승기는 지난 4월 주가조작으로 구속됐던 장인의 기소 사실을 밝히며 "저희 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절하고자 한다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr