이즈나(izna)가 인기 웹툰 '작전명 순정'과 만나 감성 시너지를 완성했다. 이즈나는 지난해 7월 종영한 Mnet 서바이벌 프로그램 'I-LAND2 : FINAL COUNTDOWN'을 통해 결성된 그룹으로, 보컬 포지션의 윤지윤이 데뷔 3개월 만에 활동을 중단했다. 이후 8월, 윤지윤은 팀에서 공식적으로 탈퇴해 팀은 7인조에서 6인조로 개편됐다.이즈나(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)가 참여한 네이버 웹툰 '작전명 순정'의 OST 'Psycho(싸이코)'가 지난 18일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매됐다.'Psycho'는 빠져들수록 혼란스럽고 벗어날 수 없는 감정을 반복적인 멜로디 라인과 위트 있는 가사로 표현한 곡이다. 강렬한 드럼과 몽환적인 신스 패드의 합이 돋보이는 멜로우 드럼&베이스 장르로, 프리 코러스에서 저지클럽(Jerseyclub) 리듬으로의 전환이 돋보인다.이즈나는 첫 웹툰 OST 참여임에도 특유의 청량하고 상큼한 음색으로 곡 전체에 활력을 불어넣으며 작품의 재미를 더한다. 특히 사랑에 빠지며 느끼는 혼란과 끝없는 생각을 섬세한 보컬로 풀어내며 작중 캐릭터들의 감정선과 서사를 한층 풍성하면서도 몰입감 있게 완성했다.음원 발매와 함께 공개된 메이킹 영상에는 녹음에 임하는 이즈나의 녹음실 비하인드가 담겨 있다. 이즈나는 'Psycho'에 대해 "마치 게임 속에 들어와 있는 것처럼 신비롭고 통통튀는 사운드가 매력적인 곡"이라며 "저희 이즈나와 찰떡같이 잘 어울리는 곡이라 열심히 불렀다"고 뜻깊은 소감을 밝혔다. 이와 함께 이즈나의 솔직하면서도 일상적인 매력이 돋보이는 미니 인터뷰까지 담겨 있어 팬들의 호응을 얻고 있다.웹툰 '작전명 순정'은 2021년 네이버웹툰 '지상최대공모전' 우수상 수상작으로, '사람마다 평생 받을 사랑의 양이 정해져 있다'는 독특한 세계관을 배경으로 한 작품이다. 레트로 감성의 세련된 그림체와 매력적인 캐릭터들 덕분에 토요 웹툰 상위권을 꾸준히 차지하는 등 인기를 끌고 있으며 독자들에게 사랑받고 있다.이즈나는 두 번째 미니앨범 'Not Just Pretty(낫 저스트 프리티)'를 발매하고 음악적 성장을 입증한 데 이어 지난 8일과 9일 데뷔 첫 팬 콘서트 2025 이즈나 1st FAN-CON 'Not Just Pretty'를 개최해 팬들과 가까이 소통했다. 최근에는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 누적 1억 스트리밍을 돌파하며 글로벌한 영향력과 막강한 존재감을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr