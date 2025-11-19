사진=배우 설인아 인스타그램

사진=배우 설인아 인스타그램

사진=배우 설인아 인스타그램

배우 설인아가 근황을 전하며 다양한 일상을 공개했다.지난 18일 설인아는 개인 SNS에 "아무거나, 근데 좋아하는"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에서 설인아는 음악 작업실에서 웃으며 대화를 나누는 모습과 통기타를 연주하는 일상을 보여줬다. 또 다른 사진에서는 촬영장의 거울 앞에 서서 먼지가 묻은 얼굴을 바라보고 있었고, 그는 해당 사진에 "너.. 누구야.."라는 문구를 더해 눈길을 끌었다.설인아는 작업실에서 편안한 차림으로 음악 관련 작업을 진행하는가 하면, 자연광 아래에서 기타를 들고 있는 모습 등을 공유하며 팬들에게 솔직한 일상을 전했다.설인아는 내년 하반기 방송 예정인 tvN 드라마 '여자인 걸 왜 모르지?'에 출연할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr