tvN '퍼펙트 글로우'의 '뷰티 상담실장' 박민영이 상담실을 넘어 메이크업룸에 진출한다.tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'. 시각적 즐거움과 뭉클한 휴머니티, 리얼리티의 재미까지 잡고 있다.오는 20일 방송되는 '퍼펙트 글로우' 3회에서는 뉴욕의 패션 오피스에서 근무 중인 '리얼 뉴욕 패션 피플' 브레나가 '단장'의 손님으로 찾아온다. 옷 쪽으로는 무엇을 좋아하는지 확실히 알고 있지만, 메이크업 쪽으로는 문외한이라는 브레나. 곧 결혼을 앞둔 그는 피앙세가 놀랄 정도로 관능적이고 섹시한 모습으로 변신하고 싶다는 희망을 드러낸다. 이에 브레나의 담당 메이크업 아티스트로 나선 포니는 브레나의 드레스 컬러부터 체크하며, 프로페셔널한 메이크오버를 시작해 기대감을 높인다는 후문이다. 하지만 포니는 순한 느낌을 주는 브레나의 쳐진 눈꼬리에 어떡하면 관능미를 더할 수 있을지, 깊은 고민에 빠진다고.무엇보다 박민영이 '상담실장'의 역할에서 벗어나 포니의 메이크업 어시스턴트로 활약한다고 해 궁금증이 고조된다. 여배우로서 평소 드레스 스타일링에 일가견이 있는 박민영이 자신의 노하우를 살려 브레나의 바디 메이크업을 담당하는 것. 브레나의 피부톤을 찰떡같이 스캐닝해 컨실러 컬러를 직접 조색하고, 목에 난 트러블을 완벽하게 커버하는 박민영의 바디 메이크업 실력에 포니 역시 "우와 잘 했다"라며 감탄을 연발한다. 차홍 역시 "민영 씨가 재능이 많아요"라며 칭찬 요정 모드를 발동한다는 전언.이에 포니와 차홍을 놀라게 만든 박민영의 '여배우 바디 메이크업'에 귀추가 주목되는 한편, '단장즈'가 메이크업에는 젬병인 뉴욕 패션 피플 브레나에게 K-글로우업 매직을 선물할 수 있을지 귀추가 주목된다.tvN '퍼펙트 글로우'는 20일 오후 10시 40분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr