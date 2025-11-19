사진=수지 씨 SNS

가수 미나의 시누이 수지 씨가 가족 간의 불화설을 완전히 끝냈다.수지 씨는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "오늘은 특별한 공연을 보고 왔어요✨ 필립의 첫 뮤지컬 데뷔!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.수지 씨는 "연습했던 흔적이 무대 위에서 다 보이더라구요. 정말 멋지고 감동적이었어요"라며 남동생의 노력을 극찬했다. 그러면서 수지 씨는 "좋아하는 사람의 도전을 응원할 수 있는 하루라 저도 괜히 더 기분 좋았던 날💛"이라며 최근 불거졌던 불화설을 완전히 종식시켰다.해당 게시물에는 수지 씨와 동행한 미나도 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.앞서 지난 7월부터 미나와 남편 류필립의 영상에 수지 씨가 등장하지 않자 누리꾼들은 세 사람의 사이에 대해 물었다. 그러자 류필립은 자신의 유튜브 채널을 통해 "누나의 다이어트를 포기했다"고 고백했다.영상 속에서 류필립은 "수지 누나가 (다이어트를) 그만하고 싶다고 했다. 저에게 운동을 하기 싫다고 말했다"고 전했다. 이어 "그동안 지원을 많이 해줬던 걸 알지 않느냐. 수지 누나가 하기 싫은 걸 억지로 시킬 수 없다. 싫다는 사람은 제어가 되지 않는다"고 털어놨다.이에 미나 류필립 부부와 수지 씨 사이의 손절설이 제기됐으나 류필립은 다시 영상을 통해 "가족끼리의 연을 끊은 것은 아니다"라고 선을 그었다.한편 수지 씨는 지난해 8월 류필립 미나 부부가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 146kg까지 살이 찐 모습으로 등장했다. 이후 미나와 류필립의 도움으로 다이어트를 시작했고 70kg 대로 접어들어 평소 꿈이었던 연기에 도전했으며, 최근 연극 무대와 쇼호스트로 데뷔까지 하며 제2의 인생을 시작했다. 그러나 컨디션 난조 등으로 운동을 하지 않았었다 밝히며 나홀로 다시 다이어트에 돌입해 86kg 달성에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr