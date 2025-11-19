사진=유튜브 채널 '사유리의 데스노트'

만 4세 나이에 '5개국어'를 구사한다고 알려진 방송인 사유리의 아들 젠이 최근 외국인 학교에 입학했다는 근황이 공개됐다.지난 18일 사유리의 유튜브 채널에는 '젠 5살 근황'이라는 제목의 영상이 새롭게 올라왔다.사유리는 이날 아들의 어린이집 친구들을 초대해 생일 파티를 진행했다. 사유리는 최근 젠이 외국인 학교에 입학했다며 "어린이집 끝나고 다 유치원에 갔다. 엄마들이랑 자주 만나냐"고 물었다. 친구들의 부모는 셔틀버스 이용으로 인해 이전처럼 만날 기회가 줄었다고 답했다.사유리는 "동네가 달라서 만날 기회가 없다. 연락처가 없다"고 어려움을 전했다. 다른 학부모가 "오픈클래스 이런 건.."이라고 묻자 사유리는 "있는데 다 영어로 한다. 나는 일단 못끼고 있다"고 말했다. 이어 "나도 외국이지만, (다른 부모도) 다 외국인이다. 제발 말 걸지 마라 (기도한다). 상대는 내가 영어를 잘 한다고 생각한다. 기가 죽었다"고 털어놨다.앞서 사유리는 지난 13일 tvN스토리 '각집부부'에서 만 4세 젠이 5개국어에 능숙한 '언어천재'라고 소개했다. 스튜디오에서 지켜보던 가수 KCM과 루미코 역시 젠의 비범한 언어 능력을 인정했다.사유리는 젠의 일본어 학습 방식에 대해 "젠은 아기 때부터 일본어로만 소통하고 있다. 일본어는 모국어"라고 설명했다. 또 "그리고 한국 어린이집에 보냈다. 자연스럽게 한국어, 일본어(가 늘었다)"고 덧붙였다. 이 외에도 젠이 총 5개 언어를 사용할 수 있다고 말했다.한편 일본 출신 방송인 사유리는 일본 정자은행을 통해 기증받은 정자로 시험관 시술을 진행해 임신에 성공했다. 2020년 11월 아들 젠을 출산하며 한국에서는 금지된 '자발적 비혼모'로 알려졌고, 큰 관심을 모았다.사유리는 이후 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공개하며 응원을 받았다. 현재는 SNS와 유튜브를 통해 꾸준히 젠의 성장 과정을 전하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr