사진=유튜브 채널 '담비손'

가수 손담비가 딸 해이 양의 두상 교정을 위해 병원을 찾은 가운데 가짜 뉴스에 대해 언급했다.17일 유튜브 채널 '담비손'에는 '해이 두상 케어 가는 날 아기 기저귀 가방 인 마이 포켓'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 손담비는 딸 해이 양과 함께 두상 교정 치료를 위해 병원을 방문했다. 치료용 헤드기어를 착용하는 과정에서 해이 양이 울음을 터뜨리자 손담비는 "쉽지 않다. 마음이 찢어진다"고 말했다.손담비는 "두상 때문에 치료가 필요한 아기들이 정말 많다. 두 달 정도 고생하면 보완이 되긴 한다"며 "또 울었다. 수정해서 씌웠는데 또 울었다. 해이를 위해서 내가 대신 아프고 싶다"고 전했다.이를 본 남편 이규혁은 "한 달이면 괜찮네"라며 담담하게 반응했다. 손담비는 "남자들은 꼭 저렇게 말한다. 자기가 하는 것도 아닌데. 머리가 어지럽다"고 답했다.이규혁은 "가짜뉴스 나온다. 조심해라"라고 농담을 건넸고, 손담비는 "오빠가 가짜뉴스 나온다고 조심하라고 한다"며 웃음을 보였다.손담비는 헤드기어를 다시 착용하는 해이를 바라보며 "그래도 여름이 아니라서 너무 다행"이라고 덧붙였다.손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 시험관 시술 끝에 임신에 성공해 올해 4월 딸 해이를 출산했으며, 현재 SNS와 유튜브를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr