사진=배우 김보라 인스타그램

배우 김보라가 청량한 분위기의 비키니 사진을 공개했다.김보라는 17일 자신의 소셜미디어를 통해 한 장의 비키니 착용 사진을 올리며 눈길을 끌었다. 공개된 사진 속 김보라는 파스텔 톤 하늘색 스트랩 비키니를 입고 문가에 서 있는 모습이다. 자연스러운 포즈와 조용한 표정으로 일상의 한 장면을 담아냈다.김보라는 잘록한 허리와 슬림한 실루엣을 드러내며 차분한 매력을 보였다. 헤어는 드라이를 살짝 풀어 자연스러운 볼륨을 살렸고, 밝은 조명 아래 비치는 얇은 스트랩 디테일이 청순한 무드를 더했다.그는 수영복 브랜드를 태그하며 패션 포인트를 전했다. 팬들은 '분위기 너무 다르다', '여름 화보인가', '매번 새로운 이미지 보여주는 배우' 등의 반응을 보였다.한편 김보라는 지난 5월 소속사를 통해 "상호 합의로 이혼 절차를 모두 마무리했다"고 밝혔다. 그는 지난해 6세 연상 배우 조바른과 결혼했으나 약 1년 만에 결혼 생활을 마쳤다.'이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr