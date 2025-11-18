민희진/ 사진=텐아시아 사진 DB

민희진 전 어도어 대표가 그룹 뉴진스 복귀를 두고 '왜 2:3 구조를 만든 것인지 궁금해 했다'고 노영희 변호사가 밝혔다.노 변호사는 17일 유튜브 채널 '매불쇼'에서 해당 입장문과 관련해 "지난달 30일 법원이 뉴진스와 어도어 간 계약이 유효하다고 판결한 이후 멤버 2명이 복귀 의사를 밝혔고, 어도어도 이를 환영한다고 했다"고 설명했다. 이어 "조금 있다가 민희진 측에서 '5명이 완전체로 잘 활동하길 바란다', '난 너희들의 앞길을 막고 싶지 않다'고 입장을 냈다"고 전했다.노 변호사는 민 전 대표가 "3명까지 해서 5명이 간다는 거로 알고 '축하하고, 열심히 하자', '내가 발목을 잡으면 안 된다'고 얘기했다"면서 "그런데 어도어에서 '2명은 좋은데 나머지는 진의가 불확실해서 확인하겠다'고 했다"고 부연했다.그는 "민희진씨 측에서는 5명이 다 가는 줄 알았고, 판결로 전속계약이 유효하다는 점도 확인된 만큼 복귀는 당연하다고 봤다"며 "축하의 메시지까지 전달했는데 어도어가 '3대 2'의 구조를 만든 이유를 궁금해했다"고 말했다.이에 최욱은 "도의적으로 민희진은 저런 말 할 자격이 없는 사람이다. 자신의 소송 승소를 위해서 뉴진스를 활용한 것이 맞다"며 "진짜 뉴진스 멤버를 소중하게 생각했다면 난 이렇게 안 했을 것 같다. 멤버들이 민희진과 같이 작업하기를 바라고 원했던 그 마음 그 인정한다. 그래도 내가 진짜 뉴진스를 소중하게 생각했다면 '너네 이렇게 하면 안 돼. 이럴수록 너네 중심 잡고 보란듯이 팬들에게 더 좋은 작품으로 보여줘야 돼'라고 했어야 된다고 본다"고 분노하며 반박했다.이에 전세준 변호사 역시 수긍하며 민희진이 멤버의 아버지가 쓴 메일인 것처럼 꾸며 하이브에 보냈던 것을 언급했다. 그러면서 "지금 민희진과 뉴진스는 더 이상 섞을래야 섞일수도 없는 정도로 하나가 되어 있다"고 하자 최욱은 "맞다"고 응수했다.최욱은 "뉴진스 같은 그룹을 하나 만들려면 기획사에서 얼마나 많은 노력과 자본이 들어가나. 잘 나가는 K팝 산업에 이런 일이 또 있어서 안된다는 의미에서 뉴진스 문제는 논의하고 넘어가야 할 문제"라고 강조했다.민 전 대표는 앞서 노 변호사를 통해 공개한 입장문에서 "처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다. 외모, 소리, 색, 스타일, 동선까지 모두 다섯을 전제로 설계된 구조였다"면서 "본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길. 아이들은 보호받아야 하고, 이용돼서는 안 된다. 뉴진스는 다섯일 때 존재한다"고 강조했다.이에 대해 노 변호사는 "5명의 모든 걸 만들어서 열심히 해줬는데 안타깝다는 얘기였고, 본인 때문에 혹시라도 멤버들이 불이익을 받으면 안 된다는 생각에서 나온 말"이라고 설명했다.또한 그는 "처음에 우리 법무법인에 변호 의뢰를 했지만 직접 맡기엔 부담이 있어 거절했다"며 "억울한 부분이 무엇인지 파악하는 과정에서 매불쇼에서 관련 내용을 밝히게 됐다"고 말했다.뉴진스 멤버 복귀 시점이 나뉜 데 대해선 "처음에 2명이 먼저 회사와 상의해 복귀를 결정했고, 3명은 시간이 조금 지난 뒤에 돌아간 것으로 보인다"고 했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr