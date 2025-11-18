올데이 프로젝트 애니, 타잔/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=MBC ‘라디오스타’

혼성 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 타잔이 '라디오스타'에 출연해 특별한 매력을 자랑한다.오는 19일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연하는 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 꾸며진다.타잔은 "아버지가 '라디오스타' 나온다니까 '이제 연예인 맞다'고 했다"라고 해맑게 웃어 현장을 훈훈하게 만든다. 데뷔로 인해 무용계에서 난리가 났다는 말에 웃음을 지은 그는, 고등학교 시절 현대무용 콩쿠르에서 2연패 한 실력자 출신임을 밝히며 모두를 놀라게 한다. 중학교 때부터 무용을 시작해 탄탄한 기본기를 갖춘 그는, 이후 모델 활동을 거쳐 혼성 그룹 올데이 프로젝트 멤버로 데뷔한 다채로운 경력을 들려준다.그는 그룹 내 본인의 '포지션'에 대한 비하인드도 털어놓는다. 코요태 빽가가 '라디오스타'에서 언급한 바로 그 '자리'가 본인이 맞다는 사실을 밝혀 웃음을 유발하는 것. 앞서 빽가는 타잔과 자신이 스타일링은 물론 멤버의 눈치를 보는 점 또한 닮았다고 말한 바 있다. 타잔은 여성 멤버들과 함께하는 활동 과정에서 겪은 솔직 담백한 스토리를 공개할 예정이다.타잔은 첫 예능 데뷔가 홍석천이 진행한 프로그램 '보석함'이었다고 밝히며 당시 얘기를 털어놓는다. 그는 "첫 방송이라 떨렸는데 홍석천 선배님이 정말 따뜻하게 챙겨주셨다"라고 회상하며, 데뷔 후에도 홍석천이 "축하한다"라고 연락을 줬던 일화를 공개한다.아이돌계 패셔니스타로 알려진 타잔은 '라디오스타' 특별 5인 샷을 위해 MC들에게 추천해 줄 패션 아이템을 골라 와 주목받는다. 그는 김국진에게는 모자를, 김구라에게는 롱부츠를, 유세윤에게는 벨트를, 장도연에게는 목걸이를 추천해 '완전체 패피샷'을 완성해 내며 스튜디오를 폭소케 한다.또한 김병현과 이전에 야구 관련 콘텐츠 촬영 차 만난 적이 있다고 밝힌다. 김병현은 "타잔이 양키스 팬이라고 하더라. 애리조나 앞에서 그 말을?"이라며 정색한 뒤 웃어 예측불가 케미를 보여준다.혼성 그룹 올데이 프로젝트의 데뷔곡 'FAMOUS' 무대를 준비하던 에피소드 역시 공개된다. 타잔은 떼창 녹음의 고충을 털어놓는가 하면, 특별한 이력을 가진 멤버 구성부터 색깔, 데뷔 준비 과정까지 '특별한 그룹'이 될 수밖에 없던 이유를 풀어내며 공감대를 형성한다.MBC '라디오스타'는 오는 19일 오후 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr